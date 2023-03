Covid-19: la Procura di Bergamo chiude l'inchiesta, Conte e Speranza nel registro degli indagati

La Procura di Bergamo ha chiuso l'inchiesta per epidemia colposa legata alla gestione del Covid-19 nella bergamasca.19 persone risultano essere iscritte nel registro degli indagati, tra cui l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'ex Ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, l'ex Assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.Gli avvisi di conclusione delle indagini non sono ancora stati notificati.L'inchiesta, portata avanti dal procuratore aggiunto Cristina Rota e dai pm Silvia Marchina e Paolo Mandurino, coordinati dal Procuratore Antonio Chiappani, verteva sulla diffusione del coronavirus, che da febbraio ad aprile 2020 aveva portato morte e disperazione nella provincia di Bergamo, dove sono stati registrati 6.000 morti in più rispetto al 2019, nel tentativo di individuare le responsabilità dell'accaduto, che ha lasciato un solco profondo nella memoria del territorio.Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza avvalendosi della consulenza del microbiologo e attualmente deputato del Pd Andrea Crisanti, si sono svolte su tre piani: locale, regionale e nazionale. Le Fiamme Gialle hanno indagato sui decessi nelle Rsa della Val Seriana, sull'Ospedale di Alzano Lombardo (che era stato chiuso e poi riaperto in poche ore) e soprattutto sulla scelta di non istituire una zona rossa come accaduto per Codogno e il Lodigiano, nonché sul mancato aggiornamento del piano pandemico (non è aggiornato dal 2006) e sulla sua applicazione che, secondo le prove raccolte, avrebbe potuto limitare la diffusione del virus.