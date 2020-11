Covid-19: Lombardia, Toscana e Piemonte in zona arancione

Alcune Regioni vedranno mitigare le restrizioni anti-Covid-19, a seguito del miglioramento della curva dei contagi, mentre per altre è attesa una nuova conferma. A cambiare colore saranno la Lombardia, il Piemonte e la Toscana.Per quanto riguarda la Lombardia, a rendere noto il passaggio da fascia rossa ad arancione, in un tweet, è stato il Governatore Attilio Fontana: "Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali", ha scritto, precisando che sarà resa nota a "breve la decisione del governo".La Toscana, invece, potrebbe diventare arancione dal 4 dicembre o nel corso della prossima settimana. A renderlo noto. in un videomessaggio su Facebook, è il Governatore Eugenio Giani, a seguito di colloquio con il Ministro della Salute, Roberto Speranza.Per quanto riguarda il Piemonte, il Governatore Alberto Cirio, ai microfoni di Sky Tg 24, ha dichiarato che "il passaggio" della Regione "in zona arancione è un passo che ripaga gli sforzi fatti ma proprio perché gli sforzi non vengano vanificati abbiamo previsto misure regionali che adotterò con un'ordinanza insieme a quella del ministro Speranza"."Per esempio - ha continuato Cirio - per i centri commerciali prevediamo misure molto rigorose per evitare l'assembramento così come per le altre attività che è giusto che riaprano ma sempre in un regime di sicurezza".Ad attendere una conferma per la zona gialla, invece, è il Governatore del Veneto, Luca Zaia: "Spero - ha detto nella conferenza stampa odierna - in una conferma della zona gialla. Oggi arriva il verdetto, ma siamo fiduciosi di restarci"."Siamo arrivati - ha aggiunto Zaia - nella parte alta della curva dell'epidemia, secondo i dati e le previsioni, e, se è vero che non cala la percentuale dei positivi si è però raggiunta la parte superiore della curva: potremmo aver raggiunto l'apice dell'infezione. Inoltre, ci sono minori accessi ai pronto soccorso, rispetto al passato. Quindi, nei prossimi giorni dovremmo assistere ad un calo, prima dei contagi, poi dei ricoveri e infine dei decessi".Una nota polemica, infine, è arrivata dal Governatore campano, Vincenzo De Luca, che, durante la consueta diretta su Facebook del venerdì, ha detto: "La mia opinione è che zone e sottozone siano una grande buffonata". "Abbiamo verificato con quanta difficoltà dal Ministero della Salute comunicano i dati oggettivi per la classificazione: per una parte ci sono ragioni obiettive per le classificazioni, per altra parte alcune ragioni rinviano semplicemente a ragioni di politica politicante, la sanità non c'entra niente".Per il Governatore campano, "il livello dei controlli, tranne forse nella prima giornata, è praticamente uguale a zero. Parlare di zona rossa in queste condizioni veramente fa innervosire, fa indignare. Io ormai mi sono convinto, e lo dico tranquillamente ai miei concittadini, che siamo nelle mani del padreterno e, per quanto ci riguarda, della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, fumo, ipocrisia e finzioni. Questa non è una zona rossa, non ho che cosa sia ma evitiamo perlomeno di prenderci in giro", ha concluso De Luca.