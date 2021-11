#Covid-19, Pregliasco: obbligo vaccinale strategia più semplice, necessario vaccino a bambini

Per quanto riguarda il Covid-19, "spero e credo, salvo l’insorgenza di nuove varianti, che questa sia l’ultima battaglia importante". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, durante il suo intervento al Festival "Il Tempo della Salute", organizzato dal Corriere della Sera al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano."L’obbligo vaccinale ritengo sia la strategia più semplice, ma forse non facilmente verificabile", prosegue. Bisogna vaccinare anche i bambini? "In questa fase credo sia necessario", risponde il virologo.