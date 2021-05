Covid-19, Regione Lazio: Caos seconda dose Pfizer, rinviati appuntamenti di 14 giorni

La Regione Lazio cambia le regole in corsa. Con un comunicato pubblicato su Salutelazio.it l'assessore alla Salute Alessio d'Amato ha annunciato che "come da raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico e della struttura commissariale per l’emergenza covid19, anche nella Regione Lazio, a partire da lunedì 17 maggio i richiami del vaccino Pfizer verranno estesi a 5 settimane (35 giorni). Questa modifica consentirà un aumento della platea della somministrazione delle prime dosi. Sarà garantito l'appuntamento per la seconda dose nello stesso hub vaccinale e nello stesso orario con un posticipo di 14 giorni. Tutti cittadini interessati verranno avvisati tramite sms".Tradotto dal burocratese vuol dire che per chi deve effettuare la seconda dose entro il 16 maggio non cambierà nulla, chi invece deve farla dopo quella data si vedrà posticipare l'appuntamento di due settimane: dal 17 maggio si passerà al 31 maggio, le prenotazioni seconda dose del 18 maggio al 1 giugno e così via. Tutto questo senza minimamente considerare che chi ha effettuato la prima dose ha firmato i fogli del consenso alla vaccinazione a 21 giorni."Abbiamo firmato insieme al medico il modulo in cui c’è scritto che il vaccino è efficace dopo 21 giorni - sottolinea una paziente su twitter - una somministrazione in data successiva significa che l’efficacia non è più garantita. Sul bugiardino Pfizer c’è scritta la stessa cosa. Avete valutato i risvolti legali?".La decisione di far slittare gli appuntamenti programmati di 14 giorni non prende in considerazione neanche il fatto che per molte persone lo spostamento creerà seri problemi organizzativi. "E se una persona non può in quella settimana decisa da voi - twitta un altro utente - come si può spostare il richiamo?". Insomma è caos nel Lazio per la seconda dose Pfizer. Non cambia nulla invece per chi ha in programma il secondo appuntamento con gli altri vaccini.