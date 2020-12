“Eyes in color”, bimbi dell’Amazzonia nei ritratti inediti di Franco Azzinari, per una promessa fatta a Papa Francesco

“Eyes in color” sta per “Gli occhi nel colore”, tema di grande suggestione con cui il ritrattista ufficiale di Gabriel Garcia Marquez lancia e anticipa alla stampa specializzata di Montecarlo la sua prossima mostra, che subito dopo Natale verrà inaugurata prima in Calabria, al Museo dell'Alimentazione di Altomonte, in onore del grande artista di origini calabresi, per poi fare il giro delle principali capitali estere.A 70 anni compiuti, dopo aver girato il mondo in lungo e in largo per almeno venti volte nella sua vita, dopo aver vissuto stabilmente intere stagioni dell'anno nei paesi dell'America Latina, oggi Franco Azzinari è tornato per qualche mese in Calabria, tra i laghi di Sibari e Altomonte, per ritrovare parte del suo passato, ma soprattutto per organizzare questa sua prossima rassegna di Altomonte dedicata ai bambini indios dell'Amazzonia.Quasi una sfida culturale al mondo della pandemia, in pieno look down, con la complicità di Giampiero Coppola, il sindaco di Altomonte, intellettuale e suo vecchio amico di sempre, e del Direttore della Sede Rai della Calabria, l’instancabile Demetrio Crucitti, a cui Altomonte ha chiesto un “patto di collaborazione” per poter permettere una videoinstallazione fissa all'interno del Museo dove poter far vedere parte del suo lungo viaggio nella terra di Márcia Theóphilo, poetessa e antropologa brasiliana che dopo aver studiato a Rio De Janeiro e San Paolo, si è laureata a Roma in antropologia dove vive dal 1971,e che non ha mai smesso di decantare e raccontare la foresta amazzonica.“Spero ora che questo mio progetto diventi un grande evento internazionale- spiega Azzinari- perché la rassegna ospiterà i ritratti di decine di bambini che in questi anni ho incontrato in Amazzonia, dove ho trascorso lunghi periodi della mia vita, alla ricerca di una realtà molto lontana da tutti noi cittadini europei”.Il famoso ritrattista di Gabriel Garcia Marquez aggiunge ancora:“I bambini che io ho incontrato in Amazzonia, e a cui tante volte ha fatto riferimento il santo Padre nei suoi discorsi ufficiali sui “più poveri del mondo”, non sono come tutti i nostri bambini. Forse sono più poveri degli altri, ma sono anche più fortunati, perché sono bimbi che nascono crescono e vivono con negli occhi i colori bellissimi della loro terra. Ho attraversato migliaia di chilometri, e ho visto che laggiù non ci sono grandi città, grandi palazzi, grandi ponti in acciaio, non ci sono macchine. Questi bimbi, per tutta la loro vita, vedono allora soltanto i colori del mare, della foresta, dei fiumi, delle cascate, delle orchidee, delle strelitzie, della natura incontaminata che hanno intorno. Non vedono nient'altro. E io spero che le mie tele possano ben raccontare la loro vita e la loro meravigliosa semplicità. E per tutto questo ringrazio soprattutto la Rai, e il direttore della Sede calabrese Demetrio Crucitti, nella speranza che la Rai possa condividere con me e con il comune di Altomonte questo mio sogno”.