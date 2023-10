"Il coraggio di cambiare", lunedì assemblea pubblica di Confagricoltura Puglia

Lunedì 23 ottobre a Bari nell’hotel Villa Romanazzi Carducci - Sala Scuderia a partire dalle ore 9.30 si terrà l’Assemblea pubblica organizzata da Confagricoltura Puglia "Il coraggio di cambiare l'agricoltura: tra rigenerazione e innovazione per ricominciare a crescere in Puglia". Ai lavori dell’assemblea porteranno i saluti istituzionali il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; il sindaco della Città Metropolitana di Bari e presidente dell'ANCI, Antonio Decaro; il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino. Dopo questa prima parte, prenderà il via una giornata di discussioni e confronti incentrata sullo stato dell’agricoltura pugliese.

Il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzaro terrà una relazione introduttiva sull'attuale stato dell'agricoltura nella regione e sulle sfide che si prospettano. Successivamente, si svolgeranno due panel tematici.

Il primo: “Strategia, imprese e sistema paese” al quale prenderanno parte il ministro Affari Europei, politiche di coesione e PNRR Raffaele Fitto; il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti; l'assessore Regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia.

Il secondo: “Le nuove sfide per l’agricoltura pugliese, rigenerazione e innovazione”, a questo panel parteciperanno Luca Lazzaro; Vito Gallo, professore ordinario del Politecnico di Bari; Donato Pentassuglia; il presidente delle Saline Margherita di Savoia Bruno Franceschini.

I dibattiti saranno moderati da Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia.