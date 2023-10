“Il mondo delle intercettazioni”. Carlo Parisi (Figec): “Un appuntamento di grande interesse”

“Il mondo delle intercettazioni: linguaggi, nuove tecnologie, profili giuridici e intelligenza artificiale” è il tema del convegno nazionale in programma, lunedì 30 ottobre, alle ore 9, nell’aula magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il convegno prevede una sessione dei lavori giuridica (dalle 9 alle 13) e una tecnica dalle 15

Un tema di grande attualità e anche di grande fascino per la complessità e la diversità dei dibattiti in corso in questi anni sull’utilizzo che si fa delle intercettazioni e sui sistemi con cui vengono poi trascritte le intercettazioni. Al centro del confronto di Reggio Calabria un argomento di grande interesse generale e anche di grande impatto mediatico, “Le trascrizioni nel processo penale” e di questo ne parleranno due mostri sacri della magistratura calabrese, Roberto di Palma (Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria) e Giuseppe Lombardo (Procuratore Aggiunto della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria).

“Il contenuto delle intercettazioni tra diritto di informazione, esigenze di privacy e procedura penale”, altro grande tema di questi anni e di questi mesi, soprattutto per le mille implicazioni che ne sono strettamente legate, sarà quello affidato al giornalista Carlo Parisi (segretario generale della Figec Cisal e consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti) che da anni studia e si occupa di diritto di informazione. “FIGEC- dice Carlo Parisi (in alto a sinistra nella foto insieme al giornalista Pierluigi Roesler Franz) ha accettato di patrocinare questo evento per il grande interesse che questi temi comportano per il mondo della comunicazione moderna”.

Ad aprire i lavori di questa grande assise “scientifica” saranno i saluti iniziali di Giuseppe Zimbalatti (Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea), Giovanni Bombardieri (Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria), Bruno Megale (Questore di Reggio Calabria), Emilio Musacchio (segretario provinciale Generale Coisp Reggio Calabria), Giovanni Cutrupi (fondatore Usif Guardia di Finanza),e Vincenzo Sperlinga (segretario provinciale Nsc Carabinieri). Moderatore dell’incontro, l’avvocato Bruno Fiammella.

Tanti gli aspetti primari e secondari del dibattito generale.

“L’acquisizione della corrispondenza informatica” sarà il tema dell’intervento di Arturo Capone (professore associato dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria), seguito da Saverio Fortunato (Rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia) che parlerà di “Etica e filosofia nella captazione per fini di giustizia”.

Michelangelo Di Stefano (docente di Intelligence all’Istituto Italiano di Criminologia) analizzerà “Il linguaggio nelle intercettazioni”, mentre Giovanni Nazzaro (direttore responsabile di Sicurezza e Giustizia e della Lawful Interception Academy) interverrà su “Le certificazioni nell’outsourcing”.

A Gaetano Lo Presti (fondatore e Ceo di Pragma Etimos) il compito di spiegare “Come integrare l’intelligenza artificiale con l’euristica investigativa forense”, seguito da Guido Villa (Tecoms) su “Analisi del traffico telefonico: stato dell’arte e nuove sfide”.

I lavori del mattino si chiuderanno alle 13 per riprendere poi alle 15 con la sessione pomeridiana moderata da Antonino Maugeri (esperto in sicurezza delle infrastrutture per le intercettazioni).

In questa seconda parte del convegno interverranno: Demetrio Cuzzocrea (responsabile Adsi della Dda di Reggio Calabria) su “Organizzazione del Cit”; Tommaso De Giovanni (responsabile Area Tecnica Ufficio Interc. Dda di Reggio Calabria) su “L’archivio digitale delle intercettazioni”; Guido Villa (Ceo Tecoms) su “Analisi dei metadati”; Giorgio Rubiu (data intelligence di Pragma Etimos) su “Intelligenza artificiale applicata alle investigazioni”. Concluderà i lavori Domenico Pianese (segretario generale Coisp).

Organizzato dai sindacati delle forze dell’ordine Coisp Mosap (Polizia di Stato), Nsc (Carabinieri) e Usif (Guardia di Finanza), l’incontro è patrocinato da Università Mediterranea di Reggio Calabria, Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia, Sicurezza e Giustizia, Lawful Interception Academy, Pragma Etimos, Camera Penale di Reggio Calabria, Tecoms, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, International Police Association e Figec Cisal – Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Un evento di grande rilievo scientifico generale, e per il mondo della comunicazione e del giornalismo di grandissimo interesse, perché mai come in questi anni il vero nodo cruciale dei grandi processi e delle grandi inchieste sono proprio il contenuto delle intercettazioni e il modo come le stesse vengono usate conservate e rubricate.