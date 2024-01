“Lei mi ha sedotto”., Mark Tedesco dedica il suo libro a Roma Capitale e alla sue bellezze.

She Seduced Me, 140 pagine, Editore ‎ Alpes Italia, è quel libro raro in cui il lettore entra a far parte di un mondo magico in cui luoghi, monumenti e artisti prendono vita attraverso le loro storie. In questo caso, tuttavia, quel mondo è Roma e il lettore diventa partecipe del flusso e riflusso della città e scopre perché così tanti si sono innamorati di Roma nonostante i suoi difetti.

Questo lavoro di saggistica che Mark Tedesco considera come uno dei suoi libri più belli, è suddiviso in capitoli in cui “il lettore sperimenta aspetti dell'arte, della cultura, della storia e del presente attraverso gli occhi dello scrittore e degli abitanti di Roma, passati e presenti”.

Il viaggio inizia con il lettore che accompagna l'autore in piedi davanti alla statua del Mosè di Michelangelo, a bocca aperta quasi sente l'artista urlare alla sua creazione: "Parla!" Da qui inizia un'odissea di meraviglia: qual è la storia della fontana di Trevi, della roccia in mezzo al Foro Romano, di tutti quei preti e monache che sono ovunque? Che storia c’è dietro a tutto ciò in cui inciampa, di cui si interroga e davanti a cui si scatta un selfie? L'obiettivo è svelare quelle storie.

Autore e lettore continuano a esplorare la vita nelle piazze, a fraternizzare con gli artisti di strada, vedere la storia con tutti i sensi, perdersi a Roma, osservare americani e stranieri, scoprire posti unici dove mangiare, e parlare con i romani. Riescono ad esplorare le case di Nerone, Augusto e Livia, ad incontrare Caravaggio e chiacchierare con gli emigrati.

Il lettore viene accompagnato per mano in una città magica che educa e affascina.

Veniamo all’autore.Mark Tedesco è un educatore e vive in California. Ha vissuto in Italia per otto anni e ama scrivere trame che collegano il presente ai desideri, alle relazioni e agli eventi della storia. Mark ha scritto di viaggi, narrativa storica, un libro di memorie, di auto aiuto e narrativa per bambini. I suoi titoli includono: That Undeniable Longing, I am John, I am Paul, Lessons and Beliefs, The Dog on the Acropolis e Stories from Puglia: Two Californians in Southern Italy.

Il titolo di Mark pubblicato con Alpes Libri “Lei mi ha sedotto: una storia d’amore con Roma” in realtà fa rivivere l’amore di Mark per la magia di una città. Un racconto dove la storia si intreccia con le vicende personali dell’autore e che a poco a poco seduce anche il lettore.







Come educatore Mark vuole coinvolgere i suoi studenti nell’amore per la letteratura e l'unicità di ogni persona nella storia. Nel suo tempo libero, adora viaggiare ma, in qualche modo, finisce sempre per tornare a Roma dove, è convinto, altre storie stanno aspettando di essere scoperte.Un libro ideale da regalare in questi giorni di festa.