"Marco Carpineti: un'avventura vinicola di successo tra etica, sostenibilità e innovazione.

Etica, sostenibilità, innovazione ed enoturismo, un successo appassionato per il secondo appuntamento oragnizzato da Cocktail&Cantine per Carpineti Experience nella straordinaria cornice di Marco Carpineti

Si è parlato di sostenibilità, territorio, turismo, innovazione, bellezza e soprattutto di connessioni strategiche che generano idee imprenditoriali di successo . Un entusiasmo contagioso e tanta voglia di generare bellezza, cultura, bene-essere.

Barbara Votta project manager ed esperta in marketing territoriale è stata testimone di come i territori interni possano crescere, attraverso l’enoturismo, in termini di qualità di servizi e possono potenziare l’economia turistica, innescando conseguenze positive per il territorio, dall’aumento delle offerte di lavoro al contenimento del fenomeno dello spopolamento.

Padrone di casa Marco Carpineti, fondatore dell'omonima Azienda Vinicola Marco Carpineti di Cori, ha scritto la sua storia unica con la forza di una scommessa coraggiosa e il fervore di un appassionato innovatore.

La storia di Marco Carpineti inizia con una scommessa, una scommessa su se stesso e sul suo sogno di creare vini eccezionali. A differenza di molti nel settore vinicolo che possono vantare una tradizione familiare nel mondo dell'agricoltura, Marco non ha ereditato questo patrimonio. Invece, ha intrapreso un percorso insolito e ha deciso di inventare la sua strada in un settore notoriamente impegnativo.

La scommessa di Marco Carpineti è stata una combinazione di audacia e dedizione. Lontano dall'esser nato nel cuore di una cantina, ha dovuto imparare le sfide e le delizie della viticoltura da zero. Tuttavia, con determinazione e passione, ha dimostrato che l'entusiasmo e l'impegno possono superare qualsiasi ostacolo.

Oggi, possiamo dire che la scommessa di Marco Carpineti è stata vinta con un successo straordinario. I vini della sua azienda sono diventati veri e propri ambasciatori di Cori nel mondo, conquistando palati in tutto il globo. Con oltre 400 mila bottiglie vendute, l'azienda è diventata sinonimo di eccellenza vinicola, portando la piccola città di Cori sulla mappa dei luoghi di produzione di vini pregiati.

I vini di Marco Carpineti non sono solo apprezzati per la loro qualità, ma anche per la storia unica che li accompagna. Ogni sorso racconta la storia di un uomo che ha sfidato il destino, trasformando la sua passione in una realtà di successo. Marco Carpineti ha dimostrato che le scommesse coraggiose e la dedizione possono portare a risultati straordinari, ispirando altri a inseguire i propri sogni con la stessa audacia. La sua storia è un inno alla determinazione e al potere della passione nel plasmare il proprio destino.