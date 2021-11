+++ No Green pass, Coordinamento 15 ottobre: “Attivata commissione di esperti” +++

Così in una nota.

A Milano, il 20 novembre alle 12, il Coordinamento 15 ottobre - costituito a Trieste da alcuni partecipanti alle proteste no pass - presenterà una "commissione di esperti, medici, uomini di scienza e ricercatori in diversi ambiti, di cui intende avvalersi per aprire un confronto sui temi chiave che preoccupano i cittadini e la loro salute, nonché la gestione della sanità pubblica, al tempo della pandemia".Lo dichiara, in una nota, lo stesso Coordinamento 15 ottobre.Quest’ ultimo, "nato spontaneamente a Trieste, in occasione della manifestazione dei portuali, respinta dagli idranti, sarà rappresentato dai fondatori: Dario Giacomini (medico radiologo, fondatore Associazione ContiamoCi!), Roberto Perga (vigile del fuoco, membro Interforze, Osa) e Borislav Predov (export manager e membro direttivo Associazione Vivere o sopravvivere?). Parteciperà anche Stefano Puzzer (portuale, Trieste)".Il Coordinamento "oltre agli obiettivi fondativi, quali l'abrogazione del green pass e dell'obbligo vaccinale in vigore per i dipendenti e gli operatori della sanità pubblica e privata, intende sostenere l'urgenza di un dibattito pubblico e trasparente, non più procrastinabile".