“Osservatorio antimolestie diffida Fise a diffondere notizie sbagliate, esiste già un esposto"

L'Osservatorio, vuole precisare che non è stata la Fise la prima ad avere istituito una Commissione Antimolestie o ad aver redatto un Codice etico e comportamentale, né che per questo è stata coinvolta al tavolo tecnico del

dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutto questo "è falso- spiega un comunicato- in quanto è stato proprio l'Osservatorio nazionale Antimolestie ad aver istituito la prima Commissione Antimolestie nel 2019 (a cui ha poi aderito la Fise),

così come il Codice etico e comportamentale (adottato dalla Fise).

Non è poi vero che abbia partecipato al tavolo tecnico del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (dove invece vi era l'Osservatorio)".

“l'Osservatorio – si afferma nella nota - dal 25 novembre 2019 ha promosso e promuove la Giornata Antimolestiepresso la sede del Parlamento Europeo (dove ha invitato la Fise), nonché i modelli delle Commissioni Antimolestie presso la Procura generale dello Sport di cui è autore (ancora una volta) esclusivamente l'Osservatorio nazionale Antimolestie.

Tutto questo si verificare attraverso la pagina del Governo www.battiamoilsilenzio.gov.it, attraverso la rassegna stampa e la pagina Fb dell'Osservatorio".

La presidente dell'Osservatorio è Patrizia Angelini, giornalista di inchiesta del Tg1 "che già nel 2022 aveva diffidato la Fise dal diffondere notizie non veritiere con progetti appartenenti all'Osservatorio.



Per tale motivo- conclude la nota- è in corso un procedimento ed è stato presentato un esposto all'Ordine dei giornalisti del Lazio".