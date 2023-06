“Pontesullostrettonews”, Carlo Parisi (Figec) “Che sia una testata libera e indipendente”.

Non è un caso che la nuova testata si chiami pontesullostrettonews.it, e venga presentata al Senato in forma solenne e austera dal Sen. Messinese Nino Germanà, Vicepresidente del Gruppo Lega al Senato e segretario in commissione Lavori pubblici, presenti in sala decine di giornalisti, ma soprattutto decine di parlamentari in qualche modo legati al grande dibattito sul Ponte dello Stretto.

Direttore Responsabile del nuovo giornale è il giornalista Davide Gambale; Direttore Editoriale, l’Ing. Peppe Palamara. In Redazione, invece ci saranno i colleghi Michele Bruno, Paolo Crisafi, e Paolo Mustica.

La Testata ha anche un Comitato Tecnico Editoriale, a garanzia- lo si è spiegato bene questo ieri a Palazzo Madama- “del rigore con cui proveremo a fare informazione sul Ponte”: il Prof. Enzo Siviero Rettore dell’Università e-Campus sarà il Presidente, l’ Ing. Peppe Palamara il Coordinatore del gruppo, e ne faranno parte il Prof. Pietro Busetta, l’ Arch. Pino Falzea, l’Ing. Giacomo Guglielmo, la Professoressa Francesca Moraci, il Prof. Marcello Panzarella, il Prof. Nino Recupero, e l’ Ing. Santi Trovato, tutti personaggi e protagonisti che hanno segnato con la loro partecipazione e il loro impegno professionale la nascita del progetto. Per chi avesse necessità di contattare la redazione questo è l’indirizzo più utile: redazione@ pontesullostrettonews.it.

La cerimonia di battesimo di Palazzo Madama -moderata dalla giornalista Rosaria Brancato che nei fatti è stata la madrina della cerimonia- ha avuto un protagonista di primo piano del mondo della comunicazione, il Segretario generale della FIGEC Carlo Parisi che -come suo solito- le cose che pensa non le manda a dire.

Pur rischiando di “rovinare la festa” Carlo Parisi -fra l’altro anche Direttore Responsabile di Giornalistitalia- ha ricordato come “La nascita di un giornale rappresenti un’occasione di pluralismo nell’informazione, e più libertà di informazione esiste più cresce la democrazia nel Paese. Poi, il fatto che il giornale non riceva contributi pubblici – aggiunge il segretario generale di FIGEC- è importante e fondamentale, perché questo lo renderà un organo di informazione assolutamente libero scevro da condizionamenti politici. Naturalmente come sindacato ci auguriamo che chi sarà chiamato a lavorare per il giornale sia tutelato e difeso in ogni occasione possibile e immaginabile, perché in tutti questi anni intere generazioni di cronisti e inviati hanno subito malgrado le loro qualità e il loro impegno gravi mortificazioni e infinite stagioni di precariato”.

È stato sempre lui, Carlo Parisi, a ricordare all’assemblea di Palazzo Madama quanto in passato un grande giornalista come Nino Calarco, storico direttore della Gazzetta del Sud, e poi anche Senatore della Repubblica abbia rincorso il sogno del Ponte sullo Stretto.

“Un giornale quello che nasce oggi – sottolinea il suo Direttore Responsabile Davide Gambale -per smentire le fake news che da sempre circolano su questo tema di grande interesse sociale. Sarà, appunto, un contenitore tematico sulla più importante opera strategica e green del Mezzogiorno, utile anche a far recuperare a tutto il Meridione quel gap infrastrutturale che divide Sicilia e Calabria dal resto del Paese e dell’Europa. Quotidianamente il giornale darà spazio al dibattito con interviste, opinioni, interventi di esperti e tecnici, informazioni di servizio, video, approfondimenti, con l’obiettivo di essere una “sentinella” sulla realizzazione dell’opera. Le notizie saranno supportate da un Comitato tecnico editoriale di altissimo livello e con funzioni di garanzia del lettore, presieduto dal professor Enzo Siviero e composto da docenti universitari, professionisti ed esperti di trasporti e infrastrutture”.

Per Davide Gambale, “La Sicilia e la Calabria hanno finalmente bisogno di una stampa che dia delle informazioni di un certo tipo, unendo al giornalismo il rigore scientifico. Pur essendo favorevole all’opera, Ponte sullo Stretto news ospiterà anche le voci dei contrari”. Non vogliamo finanziamenti pubblici- sottolinea il giornalista-ma vogliamo piuttosto scommettere sul Ponte. Al riguardo- ammette subito dopo- ci sono imprenditori pronti a scommettere su questo giornale”.

Presente all’incontro anche la senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente e protagonista per anni di mille battaglie in difesa del Ponte: “Informare i cittadini è di fondamentale importanza per fornire loro una coscienza critica. – aggiunge la sen. Tilde Minasi – Ponte sullo Stretto news servirà a far capire agli italiani l’importanza di questa infrastruttura. I contrari al ponte, infatti, spesso non sanno dei risvolti economici positivi che quest’opera avrà sull’Italia intera. Senza pensare al fatto che il Ponte diventerà un’opera identitaria per l’Italia, come la torre Eiffel lo è per la Francia”.