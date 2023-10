100 anni di Disney: in Italia vendite di oggetti raddoppiate rispetto allo scorso anno

Da Topolino e Paperino a Simba, Ariel o Mirabel di "Encanto", ogni generazione custodisce ricordi preziosi grazie a Disney. In vista del centenario della "Walt Disney Company", che ricorre il 16 ottobre, Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, ha pubblicato nuovi dati e approfondimenti sul mondo Disney, mostrando come sia particolarmente proficuo collezionare i suoi oggetti e quanto ciò sia popolare in Italia.

Cresce l'interesse per gli oggetti Disney in Italia

Nei primi sei mesi del 2023, in Italia, le vendite di oggetti Disney su Catawiki sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, anche gli acquirenti di oggetti Disney sono raddoppiati, mentre i venditori sono aumentati di oltre il 70%. I dati hanno anche rivelato che il collezionismo non è solo un hobby, ma ha anche un potenziale di investimento. Ad esempio, una litografia di Carl Barks ha quintuplicato il suo valore in pochi anni: venduta a € 511 nel 2019, ha poi raggiunto i 2.600 euro nel 2022.

"Come appassionato di Disney, sono davvero entusiasta di assistere a questa impennata di interesse per i suoi oggetti da collezione. Questa rinascita è una testimonianza della magia duratura di Disney che persiste tra le varie generazioni", ha commentato Karsten Bracker, Esperto Disney di Catawiki.

Gli oggetti più ricercati

Oltre agli oggetti autografati da Walt Disney stesso, come un menu del ristorante Disney Studio degli anni '50 che ha raggiunto i €4.400, diventando così il cimelio Disney più costoso mai venduto su Catawiki, tra i memorabilia più ricercati ci sono anche i disegni originali di famosi fumettisti come Carl Barks e Don Rosa che hanno raggiunto somme elevate, ad esempio queste due opere d'arte messe all'asta rispettivamente per €3.500 e €2.800. Sul mercato si possono trovare anche fumetti Disney rari, come questo di Topolino, attualmente all'asta con un valore stimato tra €300 e €400.

Tra gli oggetti da collezione rari della Disney figurano anche gli arredi dei parchi a tema che esercitano un fascino eccezionale perché sono acquistabili esclusivamente dai dipendenti, dai loro amici e dai loro familiari. Una targa commemorativa dell'inaugurazione di un parco, ad esempio, è stata venduta all'asta per €1.300, una piastrella originale è stata venduta per €975 e uno specchio di Biancaneve di un hotel di Disneyland Paris è valso €875. Anche l'abbigliamento o i premi dei dipendenti possono raggiungere somme elevate: un premio per i 30 anni di servizio dei dipendenti è valso €901 e un costume del cast di Discoveryland è stato venduto a un fan per €665.

L'attuale collezione Disney su Catawiki comprende anche un oggetto speciale del parco: un cavallo in legno alto 2,10 metri che era un prototipo della giostra di Lancillotto di Disneyland Paris e che secondo gli esperti di Catawiki può valere fino a €25.000.

Disney nell'arte: Topolino è una delle principali fonti di ispirazione per gli artisti che vendono su Catawiki

L'affascinante mondo Disney non solo è stato un appuntamento fisso per i bambini fin dalla fondazione dell'azienda nel 1923, ma ha anche ispirato il mondo dell'arte. 5.000 opere d'arte con personaggi Disney sono state vendute su Catawiki da gennaio 2022 ad agosto 2023. In Italia, il Parapendio Disney di Maurizio Galimberti è stata una delle opere a tema che ha avuto maggiore successo ed è stata venduta per €905.

Dai topi alle papere: Disney e i designer sono un binomio ricercato nel lusso

Nel settore del lusso, il fascino duraturo della cultura pop di Disney ha contagiato designer rinomati, ispirando intere collezioni e singoli pezzi. Tra i marchi di lusso più venduti su Catawiki che presentano personaggi Disney, ci sono Gucci, Montblanc, Seiko e Versace. E proprio la collaborazione con Gucci ha riscosso molto entusiasmo tra gli utenti italiani: i lotti più costosi che sono stati venduti sono infatti un orologio da uomo con i Tre Porcellini (€720) e una borsa con raffigurato Topolino (€700).