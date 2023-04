25 Aprile, Carlo Picozza: “Mai come oggi una ricorrenza attuale”.

25 Aprile, l’Anniversario della Liberazione, è anche l’occasione per ricordare i giornalisti che si batterono per la libertà a Roma. All’Ordine dei giornalisti del Lazio, è bello ricordarlo, è stata già posata all'entrata della sede di via della Torretta, sede dell'Ente, una lapide "In memoria dei partigiani giornalisti uccisi a Roma per liberare l'Italia dal nazifascismo", su proposta e iniziativa di Carlo Picozza, consigliere regionale dell'Ordine dei giornalisti, autore, con Gianni Rivolta del libro LA Resistenza dimenticata (Media&Books, 2022).

Un libro da leggere tutto di un fiato, un saggio scritto a quattro mani e che commuove ed emoziona. La “Resistenza dimenticata” racconta nei fatti la vita e l’impegno di sei partigiani dirigendo un fascio di luce nuova sulle azioni di guerriglia, sulle vicende umane e svelando misteri sulla morte di alcuni di loro. “Si tratta – ricorda il giornalista Carlo Picozza- di sei patrioti che, pur avendo avuto un ruolo cruciale nella lotta per la Liberazione dal nazifascismo, sono stati trascurati, quando non addirittura dimenticati, dalla storiografia della Resistenza. Luciano Lusana, Riziero Fantini, Maria Baccante, Salvatore Petronari, Raffaella Chiatti e Anna Carrani sembrano caduti, insomma, in un cono d’ombra”.

La domanda che il Carlo Picozza pone a sé stesso è questa: “Perché personaggi così importanti per l’insurrezione, non solo romana, contro il nazifascismo, non vengono ricordati come meriterebbero? O, come nel caso di Lusana, capo dei servizi di Informazione del Partito comunista clandestino, responsabile della quarta zona dei Gap, appaiono fatti segno di una rimozione collettiva che sembra voluta?”.

Sono serviti anni di lavoro, incroci di testimonianze, colloqui orientativi e consultazione di documenti per ultimare il lavoro di scavo con cui gli autori, in alcuni casi, smontano le ipotesi sin qui avanzate, fornendo ragguagli documentali agli atti, ai fatti e ai misfatti, molti inediti, sui quali orientano la loro attenzione.

Carlo Picozza, che conosce il mondo del giornalismo romano come nessun altro, ricorda che dei quattro colleghi che hanno sacrificato la loro vita per la democrazia e la libertà, solo tre erano noti. E si deve proprio a Carlo Picozza e alla sua ricerca (poi pubblicata nel libro) su Riziero Fantini, anarchico sentimentale, amico di Errico Malatesta, Sacco e Vanzenti e altre figure di spicco dell'anarchismo internazionale, se anche questo nome figura nel novero dei martiri giornalisti della Liberazione. Così, accanto a Eugenio Colorni, Enzio Malatesta, Carlo Merli, ecco Fantini. Ed ecco il "marmo", in loro ricordo perenne, apposto nell'androne della sede dell'Ordine. La lapide sarà svelata il 30 maggio, presenti le associazioni partigiane, l'Associazione Stampa romana, la Federazione nazionale della stampa, e le altre che si battono per un futuro migliore, le prospettive in crisi della categoria.

Facciamo un passo indietro. A dare conto dell’impegno di Riziero Fantini, anche come giornalista- anche questo va detto- è stato il presidente del Sindacato cronisti romani, Pierluigi Roesler Franz, sul sito dell’associazione, Il Cronista, il 2 febbraio 2021. L’articolo (“Per non dimenticare: a 77 anni dalla loro fucilazione a Roma a Forte Bravetta da parte dei nazifascisti il sindacato cronisti romani ricorda i tre giornalisti partigiani Riziero Fantini, Enzio Malatesta e Carlo Merli difensori della libertà e della democrazia e testimoni del loro tempo”) viene ripreso e rilanciato, lo stesso giorno, dai siti online dell’Anpi provinciale, di Prima Pagina news e, il giorno dopo, dal sito di GiornalistItalia.



Anche il sito online dell’Ordine abruzzese dei giornalisti, il 3 febbraio 2022, riprende l’articolo.



«In occasione del 77° anniversario della morte dei due giovani giornalisti partigiani Enzio Malatesta (Medaglia d’oro al valor militare alla memoria) e Carlo Merli, fucilati il 2 febbraio 1944 a Roma a Forte Bravetta dopo essere stati condannati alla pena capitale da un tribunale germanico –ha scritto Roesler Franz – , si è appreso che anche un altro giornalista aveva subito la stessa tragica sorte poco più di un mese prima ed esattamente il 30 dicembre 1943: è l’abruzzese Riziero Fantini che aveva scritto per Umanità nova, La Frusta, Cronache sovversive e molte altre testate, in America e in Italia, mentre Merli e Malatesta avevano scritto entrambi per il foglio clandestino Bandiera Rossa. Tutti e tre sono stati difensori della libertà e della democrazia e testimoni del loro tempo».