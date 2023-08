A Evelyne Biagioli e Federica Mora le fasce di Miss Cinema Roma e Lazio

Due fantastiche serate per sancire l’assegnazione delle due fasce regionali legate al cinema - Miss Cinema Roma e Miss Cinema Lazio – nell’ambito delle finali laziali di questa 84° edizione del concorso nazionale Miss Italia.Del resto Miss Italia e il cinema sono da sempre un binomio indissolubile che ha sempre legato il celebre concorso al mondo della celluloide, grazie a dive come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Lucia Bosè o, in tempi più recenti, Anna Valle, Francesca Chillemi e Miriam Leone.Proprio per questo la Delta Events – agenzia esclusivista del concorso per il Lazio – ha organizzato una “due giorni” interamente dedicata al cinema, che si è svolta sabato sera a Filacciano e ieri sera ad Anzio.Ma andiamo per gradi. L’evento di sabato, patrocinato dal comune di Filacciano, ha voluto celebrare i sessant’anni trascorsi dalle riprese di “8 ½”, film capolavoro di Federico Fellini che qui, nella via del borgo di fronte al palazzo del Drago, nell’estate del 1963 girò alcune scene con Claudia Cardinale e Marcello Mastroianni.Mario Gori – regista del concorso nel Lazio – ha realizzato così un vero e proprio tributo al cinema italiano, facendo rivivere ai tanti presenti in piazza Umberto I le scene del mitico film e delle videoclip dedicate alle dive italiane del cinema che hanno mosso i primi passi delle loro luminosissime carriere proprio partendo dal palco del concorso.In questo contesto, con la conduzione della sempre frizzante Margherita Praticò, si sono sfidate 35 concorrenti, con coreografie accompagnate dalla musica del Maestro Nino Rota, colonna sonora del film “8 ½”, e quadri moda che le hanno viste sfilare in abiti da sera e perle Miluna, prima dell’immancabile passaggio davanti alla giuria in body da gara, per la conquista del titolo di Miss Cinema Dr. Kleein Roma 2023.La giuria, composta tra gli altri dal sindaco di Filacciano Daniele Malpicci e dalla vice-sindaco Fabiola Malpicci, dalla stilista Ilaria Sforza Petrocochino, dal conduttore TV Roberto Onofri e dal look maker Lello Sebastiani, ha decretato prima classificata e quindi vincitrice del titolo Miss Cinema Dr. Kleein Roma 2023 Evelyna Biagioli, 18 anni, nata a Tivoli ma residente a San Polo dei Cavalieri, capelli biondi, occhi celesti, alta 173 cm. Deve frequentare il 5° anno di liceo artistico, pratica pole dance e nel tempo libero ama viaggiare e disegnare. Sogno nel cassetto? Ne ha più di uno: diventare modella, attrice, curatrice museale.Seconda classificata Federica Mora. Terza classificata Sara Bumbaca, 18enne romana del quartiere Giardinetti, capelli castani, occhi verdi, alta 174 cm. Ha una qualifica di estetista, pratica atletica ed equitazione. Ama trascorrere il suo tempo libero con i familiari e sogna di lavorare nel mondo della moda o del cinema.E veniamo invece all’evento di ieri sera, tenutosi sulla spiaggia dello stabilimento Tirrena di Anzio, promosso dalla Delta Events e organizzato dalla Rinascimento Onlus, che ha devoluto il ricavato della serata all’Associazione Italiana per la Lotta contro il Cancro, sezione di Anzio-Nettuno. Una serata interamente dedicata alla celebre serie TV “Happy Days”, dalle musiche agli abiti in stile anni 50-60 indossati dalle pretendenti alla fascia di Miss Cinema Dr. Kleein Lazio 2023.Non a caso nella stessa serata è stato presentato il libro “La nostra storia – Tutto il mondo di Happy Days”, scritto a quattro mani da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, che hanno raccontato ai presenti questo loro fantastico lavoro.Madrina d’eccezione della serata e presidente di giuria, la frascatana Martina Sambucini Miss Italia 2020, ospite l’anziate Beatrice Scolletta, Miss Lazio 2021 e seconda classificata a Miss Italia 2020.E ancora, presente per il passaggio della fascia, in qualità di Miss Cinema Lazio uscente, Marta Antonucci. In giuria siedevano invece, tra gli altri, il produttore Luca Mastrangelo, l’autore Emilio Targia, lo storico anziate Patrizio Colantuono, il look maker Lello Sebastiani, il fotografo Valerio Cosmi e lo chef tv Bruno Brunori. Giuria che ha proclamato il seguente verdetto:- Prima classificata e vincitrice della fascia Miss Cinema Dr. Kleein Lazio 2023 Federica Mora, 18 anni, è nata a Roma e risiede a Mostacciano, capelli neri, occhi marroni, alta 177 cm. Ha conseguito il diploma di liceo artistico con indirizzo cinematografico, prenderà Accademia di recitazione. Pratica nuoto, pattinaggio artistico, ritmica, equitazione e salsa cubana. Ama la scrittura poetica e il disegno e sogna di affermarsi come attrice.- Seconda classificata Erica Piticco, 20enne di Latina, ma residente ad Anzio, capelli biondi, occhi verdi, alta 172 cm. È diplomata al liceo scientifico sportivo e prenderà fisioterapia. Pratica la danza e ama sfilare. Il suo sogno è quello di diventare una brava ballerina.- Terza classificata Eleonora Astemio, 18enne di Roma, abita in zona Pescaccio, capelli castano chiaro, occhi marroni, alta 168 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo classico, pratica nuoto sincronizzato a livello agonistico, ama la recitazione. Il suo obiettivo è diventare una dietologa, il suo sogno lavorare in TV.Evelyne Biagioli e Federica Mora accedono di diritto alle prefinali nazionali, ma potranno ugualmente concorrere per il titolo di Miss Lazio, in programma venerdì 1 e sabato 2 settembre a San Felice Circeo, mentre tutte le altre concorrenti saranno ancora in gara nelle prossime finali regionali, come da calendario che segue:- 25 agosto: Miss Sorriso Lazio - Fara in Sabina (RI);- 26 agosto: Miss Eleganza Lazio - Pomezia (RM);- 29 agosto: Miss Roma - Civitavecchia (RM);- 30 agosto: Prefinale Regionale per Miss Lazio - Roma;- 1/2 settembre: Miss Lazio - San Felice Circeo (LT).