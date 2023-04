A L'Aquila il convegno "L'Abruzzo e i suoi giovani"

Il Convegno sul tema “L’Abruzzo e i suoi giovani”, che si terrà sabato 15 aprile p.v. presso la Sala Convegni denominata “Sala Ipogea” della Regione Abruzzo, con il Patrocinio della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e delle Province L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara, presenterà gli importanti risultati della Ricerca Sociale sui giovani abruzzesi (fascia di età 15-30 anni) effettuati dalla Società Italiana di Sociologia insieme al CAFRE, Centro Interdipartimentale per l’Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa - Università di Pisa e in collaborazione con l’Associazione Anteas L’Aquila-Sulmona.L’indagine conoscitiva è stata finalizzata all’identificazione di eventuali bisogni emergenti, esigenze e criticità dei giovani abruzzesi, utili ad una successiva progettazione di azioni rivolte al mondo giovanile sul territorio.I risultati della ricerca sono frutto di rilevazioni effettuate nel periodo gennaio-marzo 2023 su giovani nella fascia di età tra i 15 e i 30 anni. La rilevazione è stata effettuata mediante somministrazione di questionari semi-strutturati e in forma anonima raccolti attraverso il coinvolgimento di scuole, Università e di varie tipologie di associazioni presenti sul territorio.