A Roma la 31esima edizione dell'Ottobrata Monticiana

Lo storico Rione Monti, dopo quattro anni di interruzione a causa del Covid-19, torna a vestirsi di luci e colori all’insegna della tradizione romana.“Cor venticello che scartoccia l’arberi…”, direbbe Trilussa, nei piccoli e magici vicoli del Rioni Monti, riprende vita uno degli eventi più attesi e caratteristici di Roma: l’Ottobrata Monticiana.L’iniziativa, patrocinata dal Municipio I di Roma, è promossa e organizzata da: Associazione Rione Monti, Associazione culturale Arti e Mestieri de Monti, Incinque Open Art Monti, Ass. Via della Madonna dei Monti, ASD Audace Roma e FITeL Lazio. Giunta alla 31ª Edizione, si svolgerà nelle giornate del 6-7-8 ottobre e sarà un evento diffuso su gran parte del territorio, con un punto focale nella piazza (luogo di aggregazione per eccellenza) della Madonna dei Monti, dove avverranno la maggior parte delle esibizioni artistiche.“È tempo di condivisione e di inclusione” è il tema scelto per questa edizione e sarà espressione del nostro impegno a favore di importanti tematiche sociali come l’inclusione e l’accoglienza. Nell’arco delle tre giornate, il Rione si riempirà di musica, esposizioni, performance, laboratori di artigianato, visite guidate, spettacoli, dibattiti e danze folcloristiche. Ritroveremo l’immancabile lotteria, quest’anno ricca di premi (ben 56) offerti da numerosi esercenti del territorio.Sono previsti, inoltre, spazi dedicati ai più piccoli: la caccia al tesoro (per tutte e tre le giornate) organizzata dall’Associazione culturale giovanile “Rumore” e la caccia al tesoro “I Gladiatori dell’Antica Roma” promossa da Archeo Road Tour Operator; una breve maratona e la “Corsa dei passeggini” (nella zona di Colle Oppio), giochi in coppia per genitori e figli e baby dance. Tante idee divertenti per far conoscere il Rione ai più piccoli e favorire l’incontro con le varie attività artigianali del territorio. Le serate saranno presentate da Paolo Tagliaferri, maestro di musica e organista titolare della Chiesa Madonna de’ Monti, e da Massimo Mattia, cantante romano e showman, per anni al teatro Puff con Lando Fiorini.Molti gli artisti che si esibiranno nelle diverse serate: nella giornata di venerdì, la band musicale “Ladri di carrozzelle”, con 34 anni di attività musicale pop rock; il cantautore italiano di brani di successo, Roberto Kunstler, paroliere dell’amico Sergio Cammariere, con collaborazioni con artisti come Paola Turci e Alex Britti; il gruppo musicale “Five Red Swing” e l’apprezzatissimo attore comico televisivo e teatrale Marco Capretti.Nella giornata di sabato potremmo assistere ai monologhi e alle poesie di Lorenzo Tassiello e di Antonio Frazzoni e, in serata, allo spettacolo “Spaparacchiato all’ombra d’un pajaro”, canzoni romane e poesie dedicate al noto poeta in dialetto romanesco, Trilussa, a cura del “Quartetto Romano” formato da Alessandro De Carolis (reading), Cristina De Carolis (voce), Lorenzo Sorgi (chitarra) e Valeria De Carolis (flauto); sarà la volta, poi, dell’esilarante spettacolo di magia e illusionismo del Mago Pablo. Traindeville di Ludovica Valori (voce e fisarmonica) e Paolo Camerini (contrabbasso, basso acustico), affiancato dalla chitarra di Fabio Gammone, proporrà al pubblico dell'Ottobrata Monticiana un viaggio nella canzone romana, attraverso storie di personaggi e aneddoti che hanno segnato l'identità collettiva della Capitale.La serata di sabato si concluderà con la disco music dagli anni ’70 a oggi, a cura di Mattia dj set in piazza Madonna dei Monti. Domenica ci sarà la presentazione delle varie comunità religiose presenti a Monti da secoli con diverse attività, e il saluto di mons. Daniele Libanori, vescovo ausiliare della Diocesi di Roma Settore Centro, che impartirà la benedizione a tutti i presenti.Appuntamento subito dopo con il comico Piero Ricciardi e il suo spettacolo “Why not?”, e poi con l’eclettico cantante Mattia che si esibirà con brani internazionali e con le più belle canzoni della tradizione romana. Durante la serata potremo ascoltare i brani della cantante pop del Rione Monti, Giulia Milano.Sulla scia del tema di questa edizione, nella serata di domenica si esibiranno, inoltre, alcune ex detenute che durante la detenzione hanno aderito al corso di canto “Libera la tua voce” tenuto dal maestro Massimo Mattia.L’Ottobrata sarà anche occasione di dibattiti e approfondimenti culturali: sarà possibile visitare mostre nelle gallerie d’arte, esposizioni di gioielli come da Micromosaico, Licciardello e Ashanti Jewels e non solo; ampia la partecipazione delle varie attività nelle vie del Rione: via dei Serpenti, via Leonina, via Urbana, via Panisperna e via del Boschetto; in via degli Zingari workshop da Officine Adda, Hang Roma – Bi.Ro. e la mostra di Barbara Nocella e Fabrizio Di Nardo alla galleria Marte; a Spazio Monti; in via della Madonna dei Monti le illustrazioni di Alessandro Arrigo, ideatore della nuova immagine dell’evento.Sono poi previste visite guidate, dalla Domus Romana alla Torre Medievale dei Capocci, della Chiesa di San Bonaventura al Palatino e dei luoghi storici del Rione Monti.A guidarci attraverso i tesori e le bellezze archeologiche e artistiche del I Municipio, la dott.ssa Alessandra Rossi, il tour operator dell’agenzia “I Viaggi di Adriano” e gli studenti dell’Istituto Superiore “Cristoforo Colombo”.Nelle varie giornate saranno inoltre presentati due libri: “Gentrification - Guida semiseria a un fenomeno urbano” di Irene Ranaldi (Tab Edizioni); ”Elio Pecora - Camminato dentro, La leggenda del poeta che canta” di Jonathan Giustini (Strade bianche di Stampa Alternativa) alla cui presentazione interverranno Elio Pecora (poeta), Jonathan Giustini (l’autore) ed Enzo Eric Toccaceli (fotografo).Il 6 ottobre nel Rione Monti aprirà anche la 3ª edizione della “Roma Jewelry Week”, la settimana del gioiello: una serie di mostre ed eventi finalizzati alla valorizzazione del gioiello contemporaneo, che parte dalla Galleria Incinque Open Art Monti.Questo e molto altro sarà l’Ottobrata Monticiana 2023: performance di judo e aikido, rassegne enogastronomiche, un invito all’assaggio di tè presso l’Erboristeria La Luna Nuova e le Tavolate Monticiane in via della Madonna dei Monti e in via Baccina, con un menù creato ad hoc, dove si parlerà anche del “Nuovo Progetto per i Fori Imperiali”, con Giovanni Caudo, presidente della Commissione PNRR di Roma Capitale.E ancora presentazioni di progetti per il sociale, premiazione e consegna delle targhe alle tre attività storiche del Rione. Per questa ripresa, le Associazioni si sono riunite per dare nuovo slancio a quel sano bisogno di condivisione e di aggregazione, che può e deve contribuire a consolidare il senso di appartenenza al territorio e le relazioni sociali.Un modo anche per recuperare quello di cui la pandemia ci ha privato, con uno sguardo alle tradizioni di una Roma quasi sparita, lontana ma che non si stanca di tornare in vita e mostrarsi nei suoi tratti più suggestivi, nelle sue luci più magiche.Per il progetto biennale “Ottobrata Monticiana 2023-24” si è pensato di estendere l’invito a partecipare a tutte le comunità presenti nel Rione: unità tra i popoli, inclusione e accoglienza saranno alcuni degli aspetti distintivi di questa nuova edizione. L'obiettivo è quello di riscoprire le nostre identità culturali trasformando le diversità in punti di forza, con spirito di cooperazione e sostenibilità.Nel primo pomeriggio, dunque, la Comunità georgiana si esibirà con le danze folcloristiche “Adjaruli” e “Lekuri” e il balletto “Sakartvelos magralitebi”. Sarà un momento di festa ma anche un tempo prezioso per riflettere, per ascoltare la memoria e per riprogettare il futuro.A tal proposito, grazie a dei punti raccolta, sarà possibile, per mezzo di un questionario, fare delle segnalazioni sulle criticità del Rione. Come Pasquino nella Roma Papalina era la voce del malumore del popolo, così oggi l’Associazione vuole dare voce ai singoli per cercare di rispondere alle necessità di molti.Un ringraziamento speciale va a Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del Municipio I Roma Centro e a tutto il I Municipio che ha voluto fortemente il ritorno delle feste rionali e ha patrocinato l’evento. Grazie a tutti gli sponsor, agli organizzatori e ai numerosi volontari che hanno contribuito attivamente e con generosità a realizzare questa iniziativa (tutti i nomi sono pubblicati nel libretto dell’Ottobrata Monticiana, distribuito in diverse attività commerciali del Rione o scaricabile dal nostro sito www.ottobratamonticiana.com). Grazie a tutti gli artisti, alle Associazioni organizzative e alle comunità religiose che interverranno nel corso delle tre giornate.Un grazie particolare, infine, a tutti gli abitanti, agli esercenti e al Mercato Rionale che, con pazienza e spirito di collaborazione, siamo certi ci sosterranno in questo ambizioso progetto.