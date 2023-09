A Roma la presentazione del libro di Cosimo Calamini "Gli Inadeguati"

La Casa Editrice Paesi Edizioni presenta lunedì 4 Settembre, alle ore 18:30 a Roma, presso il Satyrus di Villa Borghese, il nuovo romanzo “Gli inadeguati” di Cosimo Calamini, un romanzo-verità (autofiction) incentrato questa volta su un caso di cronaca italiana che riguarda un ex personaggio sportivo italiano.Il “caso Magherini”, ex calciatore della Fiorentina, che ha trovato la morte a Firenze nella notte tra il 2 e 3 marzo 2014, a quarant’anni, per una serie di concause, è stata una vicenda dai molti lati oscuri.Saranno presenti per l'occasione due ospiti d'eccezione: l'autore Giancarlo De Cataldo e l'attrice Selene Caramazza.La sera del 2 marzo, Riccardo ha un attacco di panico con deliri paranoici, urla in strada e chiede aiuto. Quattro carabinieri, allertati dalle telefonate degli abitanti di San Frediano, lo raggiungono. Riccardo, in confusione, prova una goffa fuga, viene immobilizzato, ginocchio sul petto, per oltre dieci minuti.Anche a causa di quel peso, muore. Nel 2018 Cosimo Calamini è uno scrittore di 43 anni che, quasi per caso, s’imbatte nella vicenda di Magherini.Indagando, viene a conoscenza di una verità ufficiosa, una spiegazione alternativa ad una morte troppo assurda per essere vera. Ma soprattutto scopre che un legame esistenziale sottile e profondo lo lega a Riccardo e decide così di raccontarne la storia: quella di un uomo speciale e delle sue cicatrici, sparse sopra il corpo e dentro l’anima.