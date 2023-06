A Venezia il “premio Elena Cornaro” per la parità di genere.

Nasce a Venezia il Premio Elena Cornaro, un premio per la parità di genere, dedicato alla prima donna laureata della storia, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, nata nel capoluogo veneto e laureata in filosofia nel 1678.

Ideatrice del “Premio Elena Cornaro” è il Maestro Silvia Casarin Rizzolo.

L’appuntamento è per domenica 18 giugno, alle ore 18.30, al Teatro Malibran di Venezia (ingresso gratuito). A condurre la cerimonia il conduttore di “Linea Verde” (Rai 1), Beppe Convertini, e la giornalista Monica Marangoni (Rai Italia).

Ispirati dal grande esempio umano e scolastico di Elena Cornaro, è nato il primo premio italiano sulla parità di genere declinato in veneziano: il coraggio di osare con grazia, doti che Elena possedeva a profusione. La giuria è stata presieduta dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e composta dal Presidente del Consiglio della Regione Veneto , Roberto Ciambetti, dalla Magnifica Rettrice dell’Università Cà Foscari di Venezia , Tiziana Lippiello, dal Presidente della Fondazione di Venezia , Michele Bugliesi, dalla Senatrice Daniela Sbrollini, dal Vicepresidente di Confindustria con delega alle PMI e Cultura d’Impresa, Silvia Bolla, e dal giornalista, già volto del Tg1 , Paolo Di Giannantonio.

Questi i vincitori: Premio Gender Equity Essay Elena Cornaro: Istituti Superiori di Venezia; Miglior Premio Associazione dell’anno per la Parità di Genere Università Cà Foscari: Femminismi Contemporanei e Venice Diplomatic Society; Premio Speciale Elena Cornaro per la Parità di Genere: il Maestro del Vetro Giancarlo Signoretto, la Prima Maestra del Vetro Agnese Tegon e il Professor Gino Gerosa, noto cardiochirurgo; Premio Elena Cornaro Azienda dell’Anno per la Parità di Genere: Azienda Brunello Cucinelli. Ritira il premio: Carolina Cucinelli; Premio Elena Cornaro Donna dell’Anno per la Parità di Genere: Professoressa Sofia Corradi, detta anche “Mamma Erasmus”; Premio Elena Cornaro Uomo dell’Anno per la Parità di Genere: Prof. Umberto Galimberti.

Nel corso della serata si esibiranno, tra gli altri, Alessandro Safina, Karima e il Piano Duo Labelli insieme alla ChamberOrchestra4U diretta dal Maestro Silvia Casarin Rizzolo.

I premi in vetro sono realizzati dal Maestri del Vetro di Murano:

Giancarlo Signoretto e Agnese Tegon

