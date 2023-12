A Vicenza la 95esima Adunata Nazionale degli Alpini

Vicenza torna ad ospitare, dopo 33 anni, l'Adunata Nazionale degli Alpini. La 95esima edizione dell'evento si terrà nella città veneta dal 10 al 12 maggio 2024.L'accordo è stato siglato questa mattina a Palazzo Balbi a Venezia, durante un punto stampa."Siamo onorati, perché non c'è Veneto senza adunata e non c'è adunata senza Veneto. La firma di oggi è l'inizio di un grande percorso, perché questa partita prevede una macchina organizzativa poderosa", ha dichiarato il Governatore del Veneto, Luca Zaia."Per noi è il momento clou dell'anno. Per noi l'anno non è quello solare, ma quello che va da un'adunata all'altra. Questa manifestazione serve anche a ribadire i valori che portiamo e vogliamo trasferire ai giovani, in un periodo in cui c'è un generale decadimento". Il motto di questa edizione è 'Il sogno degli alpini, la pace", ha precisato il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero.Per l'Adunata si stima che possano arrivare 500 mila persone. Per organizzare l'evento, la Regione Veneto ha stanziato fondi per 600 mila euro.