Abruzzo, acqua, Marcozzi: inutile chiedere altri tavoli

“Rimango stupita del fatto che, ancora oggi, ci siano Consiglieri regionali che chiedono tavoli di confronto sulla situazione dell'acqua in Abruzzo. Per i pochi distratti che non se ne fossero ancora accorti, esiste già una Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Regione di cui ho chiesto l'istituzione quasi un anno fa e che, da tre mesi, ho l'onore di presiedere.Abbiamo già messo a sistema tutte le parti in causa, dalla politica regionale ai territori, dall'Ersi ai gestori del servizio idrico. In quattro mesi di lavoro abbiamo ascoltato portatori di interesse, parlando anche della carenza di risorsa a cui rischiamo di andare incontro da qui ai prossimi mesi.La Commissione presto tornerà a riunirsi, riprendendo i lavori interrotti per l'approvazione del bilancio regionale. Ogni rappresentate delle istituzioni e della società civile può fare richiesta alla Commissione e portare tematiche all'attenzione di tutti. Abbiamo aperto un confronto serio, improntato sui temi e sui numeri per risolvere un problema che gli abruzzesi si trascinano da decenni. È inutile e propagandistico perdere tempo a chiedere altri luoghi di confronto sul tema”.Così il Presidente della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica Sara Marcozzi.