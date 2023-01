Abruzzo, comunità energetiche, sabato evento a Teramo

Sabato 14 gennaio dalle ore 17:30 l’Hotel Abruzzi di Teramo (via Mazzini 18) ospiterà l’evento “Comunità Energetiche: un risparmio rinnovabile”.L’incontro, organizzato e promosso dal gruppo Consiliare del M5S in Regione Abruzzo, si pone l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le CER (Comunità energetiche Rinnovabili) che rappresentano un valido strumento per affrontare le crisi energetiche e il conseguente caro bollette.Ma come funziona una comunità energetica? Quali sono i primi passi per poterne realizzare una? Quali sono i benefici economici, ambientali e sociali che accompagnano l’autoproduzione e la condivisione dell’energia? A queste e ad altre domande risponderanno esperti del settore e coloro i quali hanno già avviato questo percorso virtuoso nel proprio Comune.Interverranno Carlo Tacconelli, Ingegnere CEO di EnGreen, Attilio D’Andrea, Assessore con delega alla Transizione Ecologica del Comune di Sulmona, Francesco Taglieri, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo e primo firmatario della legge regionale sulle CER. Modera l’incontro Federico Violante, Ingegnere esperto CER.L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito.