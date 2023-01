Abruzzo, sanità: Marsilio in visita al Centro di riabilitazione ad alta intensità di Bolognano

Una visita istituzionale al centro di riabilitazione ad alta intensità di Bolognano, in provincia di Pescara, è stata compiuta, questa mattina, dal Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, accompagnato dall'assessore alla Salute, Nicoletta Verí.La struttura della Fondazione Papa Paolo VI, gestita dalla Diocesi di Pescara, accoglie pazienti prevalentemente dalle Unità Operative di Rianimazione e di neuro-chirurgia nelle prime fasi successive all’evento acuto, ma anche pazienti con esiti stabilizzati o parzialmente stabilizzati meritevoli di ulteriori interventi riabilitativi o inquadramenti clinici."Ho raccolto con piacere l’invito del Vescovo di Pescara, mons. Tommaso Valentinetti - ha spiegato Marsilio – anche per riservare un'attenzione particolare ad un tipo di assistenza, estremamente prezioso, rivolto a pazienti spesso anche in stato di coma, tracheo-stomizzati e supportati, in molti casi, da ventilazione meccanica assistita.Condizioni - ha aggiunto - che richiedono un alto livello di assistenza sanitaria che, oltretutto, trova spazio in una zona interna della provincia pescarese.Questa visita, tra l’altro, - ha sottolineato - cade a pochi giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione in Consiglio regionale nel quale, tra le misure più significative, abbiamo previsto l'esenzione dal pagamento dell’Irap per le Onlus, come la Fondazione Paolo VI, che offrono assistenza a malati di altissima intensità oltre ad occuparsi della normale riabilitazione post-trauma.E pensare – ha osservato il Presidente - che strutture del genere, che non fanno un euro di profitto e che reinvestono nell’assistenza sociale, fino a ieri dovevano pagare le tasse come le cliniche private che spesso sono società per azioni e che comunque hanno finalità di lucro.In questo modo, - ha concluso - abbiamo lasciato nella tasche delle Onlus e delle associazioni di volontariato risorse che andranno a beneficio dell’assistenza sociale in un periodo fortemente caratterizzato dalla crescita della povertà”.All’incontro odierno sono intervenuti anche il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, ed il sindaco del Comune di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.