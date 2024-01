Acca Larentia, l'opposizione protesta per i saluti romani

Protestano le opposizioni per i video realizzati durante la commemorazione dei fatti di Acca Larentia a Roma, avvenuta ieri, in cui ci sono stati episodi di saluti romani, alla presenza del Governatore del Lazio, Francesco Rocca.“Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione”. Così, su Facebook, la segretaria del Pd, Elly Schlein, commenta la vicenda.“Siamo una forza antifascista. Chi ha avuto un comportamento di questo tipo deve essere condannato da parte di tutti. Come tutte le manifestazioni di sostegno alle dittature. Nel nostro Paese è previsto che non si possa fare apologia del fascismo", dice, invece, il Vicepremier, Ministro degli Esteri e Segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.Divulgando il video della commemorazione su X, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha definito l'accaduto come una “vergogna inaccettabile in una democrazia europea” .“Anche oggi, come ogni anno il 7 gennaio, ad Acca Larentia a Roma si tiene una manifestazione esplicitamente neofascista - ha detto, invece, Barbara Vecchietti della segreteria di +Europa -, con il solito corredo di saluti romani e discorso d’odio. Non contestiamo il diritto di qualcuno di radunarsi legittimamente per commemorare i morti di una strage avvenuta ormai 46 anni fa, dai contorni mai chiariti. Contestiamo che questo avvenga con simboli e parole evidentemente apologetici del fascismo. Chi, come Giorgia Meloni, da anni chiede che si faccia chiarezza sugli omicidi del 7 gennaio 1978, dovrebbe opporsi alla trasformazione del 7 gennaio in una manifestazione in cui un gruppo di esaltati strumentalizza quegli omicidi per la solita adunata estremista”.“Gridi ‘Viva l’Italia Antifascista’ a La Scala di Milano? Vieni identificato. Fai il braccio teso durante la commemorazione di Acca Larentia? Nessuno ti chiede i documenti. Il ministro Piantedosi dovrebbe chiarire perché questo diverso trattamento tra chi afferma un principio costituzionale e chi invece della Costituzione italiana ‘se ne frega'”, ha dichiarato il Segretario di +Europa, Riccardo Magi.“Siamo indignati - dichiara in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli - per i saluti romani di fronte all’ex sede dell’Msi di via Acca Larentia, a Roma e non capiamo come sia stato possibile che si sia permessa questa sceneggiata fascista.La glorificazione e la celebrazione di simboli e gesti inneggianti al fascismo sono inaccettabili e vanno contro i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile.Presenteremo un’interrogazione urgente al Ministro Piantedosi affinché si faccia luce su come abbia consentito lo svolgersi di questi inquietanti avvenimenti e sulla necessità di adottare misure concrete per contrastare ogni forma di organizzazione illegale che promuova ideali fascisti”.”Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte perché illegali e coloro che inneggiano al fascismo devono essere perseguiti secondo la legge. È nostro dovere mantenere alta la guardia contro qualsiasi manifestazione di intolleranza o violenza che metta in pericolo la nostra convivenza pacifica e il rispetto dei principi democratici”, conclude Bonelli.“Questa immagine sembra datata esattamente cento anni fa, nel 1924, ed invece è di ieri sera. È inaccettabile che si permetta di fare il saluto romano nell’Italia di oggi, e di richiamare esplicitamente le adunate del disciolto partito nazionale fascista, senza alcun rispetto per la nostra storia e per quanti hanno lottato per le nostre libertà.Vista la prontezza con cui alla Scala le forze dell’ordine sono intervenute per un urlo (innocuo), sono in attesa che il ministero dell’Interno comunichi di aver provveduto ad aver attivato le stesse procedure seguite dalla DIGOS alla Scala di Milano e a passare le riprese alla magistratura per le necessarie identificazioni”. Così, sui suoi profili social, il Capogruppo di Italia Viva al Senato e membro del Copasir, Enrico Borghi, divulgando una foto della commemorazione.Peraltro, non è la prima volta che militanti di estrema destra mettono in atto azioni nostalgiche durante questa commemorazione: anche lo scorso anno, infatti, erano stati fatti molti saluti romani.