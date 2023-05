Accademia italiana d'arte e letteratura: a Roma la consegna dei riconoscimenti annuali

Gran cerimonia venerdì 12 maggio a via Giulia, presso la Gangemi Editore, per il conferimento dei riconoscimenti di Alto Merito per la Letteratura, l’ammissione dei nuovi membri, l’ingresso nella Consulta di professionisti distintisi in Italia in ambito culturale, la consegna degli attestati della “Scuola dell’Effettismo”, da parte dell’Accademia italiana d'arte e letteratura (Aidal), presieduta da Francesca Romana Fragale.I diplomi per la letteratura andranno a Vittorio Sgarbi per il libro “Raffaello, un Dio mortale”, a Lucia de Cristofaro per “La luce del giorno”, a Massimiliano Croce per “I falsi d’Arte”, ad Andrea Giostra per le “Novelle brevi di Sicilia”, a Leonida Valeri per “Missione Cocomero-enoissiM oremocoC”.Interverranno, tra i neoaccademici designati, Gianni Lattanzio, presidente di Confassociazioni International; Gemma Gesualdi, presidente del Brutium; Angelo Centini, presidente dell’associazione La Lestra; Antonio Di Lauro, presidente dell’associazione I, XII, XVIII."L’Aidal – ha spiegato la presidente Francesca Romana Fragale – propugna la tecnica e la purezza etica del moto compositivo, per ricondurre l’arte e la letteratura italiana ai fasti del glorioso passato. L’Accademia è altresì impegnata a scoprire e valorizzare i talenti contemporanei, a prescindere dall’età anagrafica".A partire da domani, martedì 9 maggio, e fino al pomeriggio di venerdì 12, saranno in esposizione le opere di pittura, scultura e fotografia dei nuovi membri.Appuntamento a Roma venerdì 12 maggio, ore 11, in via Giulia 142, presso la Gangemi Editore.