Accademia Lancisiana, Focus internazionale sulle Malattie Respiratorie. Lino Businco: “Sarà un evento scientifico raro”.

L’appuntamento è per martedì 21 febbraio 2023 con inizio alle ore 17.30 presso la sede dell’Accademia in Borgo S. Spirito 3, a Roma.

“Verrà presentato – anticipa il dr. Lino Di Rienzo Businco- il principio di funzionamento del MICRODROPLET- Vaporizzatore Molecolare, spiegando che è possibile vaporizzare delle soluzioni contenuti principi attivi farmacologici, mediante la somministrazione di due energie contemporaneamente ad un serbatoio contenete la soluzione da vaporizzare, ovvero vibrazioni ultrasoniche ad alta frequenza e calore tramite correnti induttive.



La vaporizzazione avviene a temperatura fisiologica (40°C), senza ricorrere, quindi, all’ebollizione, producendo invece nano gocce del diametro di circa 200/300 nm con un comportamento simile ad un gas e scarsissima tendenza alla condensazione ed altissima penetrazione”.

Ma il famoso otorino romano va oltre questo primi annuncio e aggiunge: “Si parlerà anche delle sperimentazioni in vari settori, ma a titolo esemplificativo, lasciando la trattazione a chi ha effettuate le sperimentazioni stesse.



Verranno altresì illustrati i vari accessori utilizzati per convogliare il vapore/gas sulle zone specificamente interessate”.



Insomma una congresso vero e proprio con dettagli scientifici e risultati di ricerca di cui sentiremo parlare nei mesi che verranno.

Dopo i saluti ufficiali a moderare il dibattitio scientifico sarà proprio lui, il padrone di casa dell’evento, il dr. Lino DI RIENZO BUSINCO, Direttore del Dipartimento Otorinolaringoiatria all’ Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI a Roma.

Veniamo al programma. Previsti gli interventi di: Sen. A. TOMASSINI (Presidente Associazione Parlamentare Salute e Prevenzione); B. BRANDIMARTE(Prof. Ordinario Misure Elettroniche, Sapienza Università di Roma),“Presentazione del Gruppo di ricerca e descrizione del vaporizzatore molecolare e dei suoi effetti e sensore rilevamento patogeni”; G. NOVELLI (Dir. Dip. Biomedicina e Prevenzione, Università Tor Vergata, Roma) “Vaporizzatore di farmaci monoclonali e stabilità molecolare: indicazioni terapeutiche”; V. SACCHINI (Dir. Chirurgia Senologica, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA) “Nuove tendenze nel trattamento del carcinoma mammario”;L. DI RIENZO BUSINCO “Penetrazione del vaporizzato molecolare nell’apparato respiratorio e Barriera Ematoencefalica. Applicazioni cliniche”;G. GUALDI (Dir. Diagnostica per Immagini, Sapienza Università di Roma) “Analisi dei risultati e valutazione efficacia con le tecniche di imaging”;G. PELLACANI (Dir. Dip. Dermatologia, Sapienza Università Di Roma) “Trattamento delle Pliche perioculari (zampe di gallina) con acido ialuronico erogato mediante vaporizzatore molecolare”; F. CHIMENTI (Prof. Ordinario Chimica Farmaceutica, Sapienza Università di Roma e Presidente Federgolf CONI, Roma) “Composti chimici usati in farmacologia e loro vaporizzazione molecolare”;M. P. PATRIZI (Dir. Pediatria Bios Prevention, Fondazione Livio Patrizi, Roma) “Vaporizzatore molecolare nei farmaci per terapia respiratoria”.

“Un evento scientifico di grande interesse generale, sottolinea ancora il prof. Lino Di Rienzo Businco, per le novità importanti che ne scaturiranno e tutte legate alla cura delle malattie respitratorie sempre in maggiore crescita sociale”.