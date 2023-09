Acconciatori, Savino (Mef): "Vostro lavoro colonna portante della nostra economia"

“Quello degli acconciatori è un settore particolarmente significativo per il nostro tessuto economico e sociale. Il lavoro che fate quotidianamente negli oltre 95 mila saloni disseminati nel nostro Paese, mobilitando più di 190 mila addetti, rappresenta una colonna portante, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il benessere e la cura della nostra popolazione”.Lo ha detto il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, intervenendo a HairLobby - Uniti per cambiare.“Nel vostro manifesto "Uniti per Cambiare" sono contenute proposte di interventi che considero fondamentali e di prioritaria rilevanza, su cui - prosegue - serve la massima considerazione da parte di tutti.La tematica dell'IVA, l'importanza di contrastare l'abusivismo, il fondamentale supporto alla maternità e all’imprenditoria femminile, la proposta per l’istituzione di un Albo Professionale e l'attenzione rivolta alla formazione e alla valorizzazione del mestiere, sono aspetti centrali che enfatizzano la necessità di innovare in questo settore.Vi sono questioni, come l’IVA, che sono parte di una visione più estesa. Come è noto, il Governo sta attivamente lavorando sull'attuazione della Delega Fiscale, un percorso - aggiunge il Sottosegretario - complesso ma di assoluta priorità, con l'ambizione di diminuire tangibilmente la pressione fiscale e semplificare le relazioni tra Stato, cittadinanza e imprese. Altri necessitano dell’intervento di più livelli istituzionali, interagendo con competenze che, in determinati casi, spettano alle Regioni o, almeno, le coinvolgono direttamente.E poi ci sono temi che assumono una dimensione ed un rilievo internazionale, come quello segnalato dal Sen. Renato Ancorotti. Il nostro Paese - prosegue - rappresenta un’eccellenza a livello mondiale anche nel campo della cosmesi, ritengo che si debba fare di tutto per favorire sempre di più l’esportazione dei nostri prodotti, evitando che qualcuno possa pensare di copiare liberamente i nostri brevetti.Il ruolo del Governo - conclude Savino - è quello di fornire soluzioni, quando sono di sua competenza, ma, come vedo le cose, anche di facilitare il dialogo tra le varie entità”.