Acea, approvato Bilancio 2022: crescono investimenti e Ebitda di Gruppo (3)

Il 22 marzo, ACEA ha perfezionato il closing dell’accordo con il fondo britannico Equitix, per la cessione di una quota di maggioranza di una holding fotovoltaica del Gruppo ACEA in cui sono stati conferiti gli asset fotovoltaici di ACEA già in esercizio o in via di connessione alla rete in Italia. Con il closing dell’operazione, la società di nuova costituzione AE Sun Capital S.r.l., partecipata al 60% da Equitix e al 40% da ACEA Produzione S.p.A. ha acquisito un portafoglio di impianti fotovoltaici con una capacità installata complessiva pari a 105 MW, di cui 46 MW incentivati sulla base di differenti Conti Energia e 59 MW di nuova costruzione già connessi o in corso di connessione alla rete.Il 29 marzo, ACEA e Suez hanno sottoscritto gli accordi definitivi della partnership per la progettazione di un sistema evoluto di misurazione intelligente del servizio idrico (c.d. smart meter) e la sua successiva produzione e commercializzazione in Italia e all’estero.Il 1° aprile, il Consorzio, formato da Ascopiave, ACEA e Iren, ha perfezionato il closing dell’accordo con il Gruppo A2A per l’acquisizione di alcuni asset nell’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale. Il perimetro di attività oggetto dell’operazione comprende circa 157 mila utenti, distribuiti in 8 Regioni d’Italia, facenti parte di 24 ATEM, per circa 2.800 km di rete.27 aprile 2022: L’Assemblea degli Azionisti di ACEA SpA ha approvato il Bilancio di Esercizio, ha presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2021). L’Assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo Collegio Sindacale e – su proposta presentata dal Socio Suez International SAS – il Consigliere di Amministrazione Francesca Menabuoni.Il 27 giugno, è stato inaugurato il più grande impianto fotovoltaico della Basilicata “Piana di Santa Chiara” da 20 MW, nel Comune di Ferrandina (Matera), realizzato da ACEA Solar e di proprietà di AE Sun Capital (60% Equitix e 40% ACEA Produzione).Il 30 giugno, ACEA si è aggiudicata, tramite la controllata ACEA Ambiente e a seguito della partecipazione ad una procedura competitiva, il ramo d’azienda “Polo Cirsu” nel settore del trattamento e stoccaggio dei rifiuti in Abruzzo.Il 18 luglio, Il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha nominato per cooptazione (art. 2386 del Codice Civile e art. 15 dello Statuto) Massimiliano Pellegrini quale nuovo Consigliere non esecutivo 7 della Società in sostituzione di Giovanni Giani che si è dimesso il 27 giugno 2022. Il CdA ha, inoltre, nominato Massimiliano Pellegrini componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e Francesca Menabuoni componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per l’Etica e la Sostenibilità nonché componente e Presidente del Comitato per il Territorio.Il 19 luglio, ACEA Solar (controllata integralmente da ACEA Produzione) ha comunicato di aver ricevuto dalla Regione Sardegna la “Valutazione di Impatto Ambientale” e l’“Autorizzazione Unica” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Bolotana (NU). L’impianto, il più grande della Sardegna e uno dei più grandi in Italia, avrà una potenza installata di circa 85MW ed entrerà in esercizio nel primo semestre 2024. La capacità produttiva annua prevista è di circa 170 GWh, corrispondenti a più di 70 mila tonnellate di CO2 evitata all’anno.Il 23 settembre, il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha preso atto delle comunicazioni del Socio Roma Capitale relative alla richiesta di sostituzione del Capo Azienda e all’indicazione del Dott. Fabrizio Palermo quale candidato alla carica di componente del Consiglio e di prossimo Amministratore Delegato.Il 26 settembre, il Consiglio di Amministrazione di ACEA, dopo aver approvato i termini e le condizioni dell’accordo per lo scioglimento consensuale dei rapporti con l’Ing. Giuseppe Gola, ha nominato per cooptazione - ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 15 dello Statuto, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale - il Dott. Fabrizio Palermo quale nuovo Consigliere della Società.Il Dott. Fabrizio Palermo è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di ACEA e, in quanto tale, è privo dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance.Il 3 ottobre, ACEA Ambiente (interamente controllata da ACEA SpA) ha perfezionato l’acquisizione del 70% del capitale di Tecnoservizi S.r.l., società che opera nella provincia di Roma, attiva nel trattamento meccanico e nel recupero di rifiuti urbani differenziati (imballaggi misti, frazioni monomateriale) e speciali non pericolosi, con una capacità autorizzata di trattamento di 210 mila tonnellate annue.Il valore economico dell’operazione, in termini di Enterprise Value per il 100% della Società è di 21 milioni di Euro. Il prezzo corrisposto per l’acquisizione è di 5,2 milioni di Euro, oltre a un’ulteriore quota a saldo pari a 1,6 milioni di Euro che verrà pagata nel secondo semestre del 2025. L’EBITDA atteso a regime su base annua è di circa 4 milioni di Euro. Tecnoservizi è consolidata al 100% da ACEA.Il 26 ottobre, il Gruppo ACEA, attraverso Areti, ha realizzato una nuova linea elettrica ad alta tensione, a sud ovest di Roma, che potenzia la rete esistente (livello di tensione da 60 KV a 150 KV) e consente una riduzione stimata della produzione di CO2 di quasi 600mila kg l’anno. L’investimento complessivo per l’infrastruttura è stato di circa 4,4 milioni di Euro.Il 3 novembre, ACEA Ambiente, tramite la controllata Cavallari S.r.l., ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale di Italmacero S.r.l., società attiva nel trattamento meccanico e recupero di rifiuti urbani differenziati (imballaggi misti, frazioni monomateriale) e speciali non pericolosi. La Società è proprietaria di un impianto nell’area di Ancona Nord, con una capacità autorizzata di 13 mila tonnellate. Il prezzo corrisposto per l’acquisizione è di 1,2 milioni di Euro. Italmacero è consolidata al 100% da ACEA.Il 6 dicembre, ACEA ha perfezionato il closing della prima fase dell’operazione di aggregazione con ASM Terni, ad esito della procedura ad evidenza pubblica avviata da quest’ultima.Con riferimento ai rating su ACEA:• il 6 luglio, Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a “BBB+” con Outlook “Stabile” e lo Short-Term IDR a “F2”. È stato inoltre confermato il Long-Term Senior Unsecured Rating a “BBB+”.• Il 9 agosto, Moody’s ha modificato l'Outlook da “Stabile” a “Negativo”. Tale modifica, insieme a quella di altre società italiane, riflette l'esposizione di tali società al calo della qualità del merito di credito sovrano. L’Agenzia ha confermato il Long-Term Issuer Rating e il Senior Unsecured Rating al livello “Baa2”, il Baseline Credit Assessment al livello “Baa2”, così come il livello “(P)Baa2” assegnato al programma EMTN. (Segue-4)