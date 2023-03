Acea, approvato Bilancio 2022: crescono investimenti e Ebitda di Gruppo (4)

Il 17 gennaio 2023 ACEA ha completato con successo il collocamento dell’emissione di un Green Bond da 500 milioni di Euro, tasso 3,875%, rendimento 3,925% e scadenza al 24 gennaio 2031.Il 3 febbraio ha concluso sempre con successo la riapertura dell’emissione Green del 17 gennaio per un importo pari a 200 milioni di Euro (“TAP Issue”), tasso 3,875% e rendimento 3,820% pari a 105 punti base sopra il tasso midswap, con un ulteriore miglioramento dei termini già molto convenienti dell’emissione originaria.Il 17 gennaio il Gruppo ACEA, per il secondo anno consecutivo, ha ottenuto la Certificazione Top Employers Italia 2023. Il 23 gennaio, la Società ha completato l’acquisizione del restante 35% del capitale di DECO SpA, attiva nel settore dei rifiuti in Abruzzo di cui deteneva il 65%.Il 14 febbraio, Michaela Castelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACEA. Il 17 febbraio, il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha nominato per cooptazione Barbara Marinali quale nuovo Consigliere non esecutivo conferendole l’incarico di Presidente.Barbara Marinali ha maturato significative esperienze nel settore pubblico e privato. Ha ricoperto importanti incarichi acquisendo una profonda conoscenza della struttura amministrativa e del tessuto istituzionale dello Stato. Attualmente ricopre rilevanti posizioni in organi societari di una società quotata e di due società non quotate.Il 1° marzo 2023, ACEA Ambiente ha presentato la manifestazione di interesse in risposta all’Avviso pubblico indetto dal Comune di Roma. L’Avviso si riferisce alla ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per l’affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione a Roma e dell’impiantistica ancillare correlata.In un contesto che rimane complesso, principalmente a causa delle conseguenze del conflitto in Ucraina con i suoi effetti sul fronte economico e sociale, e dell’impatto negativo derivante dalla volatilità del mercato dell’energia, i risultati del 2022 registrano una solida crescita.Tuttavia, l’utile netto 2022 è stato influenzato da fattori esogeni, tra i principali la tassazione sugli extra profitti e l’aumento dei tassi di interesse sulla gestione finanziaria.Il Gruppo ha posto una maggiore attenzione nella gestione dei costi e degli investimenti. ACEA ha impostato una tempestiva revisione delle procedure di acquisto allo scopo di migliorare i processi competitivi, consentendo una pronta riduzione dei costi e una ottimizzazione degli investimenti e delle commesse.Sono state inoltre definite linee di azione che si sostanziano nel contenere il rischio di credito attraverso la prevenzione e la gestione del portafoglio clienti.L’insieme delle azioni messe in atto consente di rafforzare il posizionamento del Gruppo come operatore a forte vocazione industriale, mantenendo la solidità della struttura finanziaria e generando un impatto positivo sulle performance operative ed economiche del Gruppo.Con riferimento all’Area Idrico, ACEA ha sbloccato il progetto del raddoppio del Peschiera, una delle dieci opere considerate di interesse nazionale. Questo progetto da 1,2 miliardi di Euro, di cui 700 milioni coperti da risorse pubbliche stanziate nella Legge di Stabilità del 2023, prevede la messa in sicurezza dell’approvvigionamento idrico della Capitale.In aggiunta, è stata sbloccata l’assegnazione di progetti PNRR per 560 milioni di Euro per la realizzazione di opere sui territori di Lazio, Toscana, Campania e Umbria.Nell’area ambiente ACEA, nel mese di ottobre, ha ottenuto dalla Regione Lazio l’autorizzazione - richiesta in data 20 agosto 2020 - per il potenziamento del Termovalorizzatore di San Vittore (Frosinone). L’opera è fondamentale per chiudere il ciclo dei rifiuti nel Lazio e aumenterà la capacità di termovalorizzazione di 186.000 tonnellate annue con un investimento di oltre 230 milioni di Euro.Il 1° marzo ACEA, con un raggruppamento di importanti operatori nazionali e internazionali leader nei rispettivi settori di appartenenza, ha presentato una manifestazione di interesse per partecipare alla gara per l’assegnazione del nuovo Termovalorizzatore di Santa Palomba (Roma).Con riferimento all’Illuminazione Pubblica e alla rete di distribuzione elettrica, ACEA è riuscita a riavviare importanti investimenti in previsione anche del Giubileo grazie a una rinnovata collaborazione con il Comune di Roma, ha inoltre sbloccato assegnazione di progetti PNRR per circa 174 milioni di Euro.A fine gennaio è stato inoltre lanciato a Roma un contatore innovativo che favorisce l’equilibrio tra domanda e offerta di energia. (4-Fine)