Acf Fiorentina e Istituto Fanfani: la nuova intesa per un progetto di salute completo

Istituto Fanfani è stato scelto come Health Partner di ACF Fiorentina per le prossime stagioni.Questa nuova importante collaborazione viene resa nota mentre prende ufficialmente il via la nuova stagione sportiva e tutti gli atleti sono impegnati nella preparazione psicofisica.Fanfani assicurerà a tutta la Società, nelle proprie strutture sanitarie e al Viola Park, un progetto di salute olistico, la gestione completa di tutti i percorsi di diagnostica, di idoneità sportiva, di riabilitazione psicofisica e funzionale, Medicina Specialistica in tutte le branche, Percorsi di Prevenzione e Cura, interamente disegnati per Fiorentina e successivamente disponibili, nelle strutture Fanfani, per tutti coloro che scelgono un progetto quotidiano di prevenzione e benessere.“Siamo davvero felici di poter legare due storie di successo in un progetto unitario che significa Firenze e Toscana più di ogni altra cosa, significa comunità, impegno, innovazione sostenibile e umanità nei rapporti - affermano d'intesa Fabio e Stefania Fanfani, proprietari dell'Istituto Fanfani -. Siamo orgogliosi - continuano - di poter contribuire e sostenere il Progetto di Salute di Fiorentina in tutte le sue articolazioni, mettendo a disposizione la qualità dei nostri processi, l'eccellenza scientifica dei nostri professionisti, la modernità della strumentazione e dei nostri setting diagnostici. Seguiremo Fiorentina nel suo percorso con tutto il nostro impegno”.L’Istituto Fanfani, storico Centro Integrato di Diagnostica e Salute, è oggi un network per la diagnostica e la salute in Toscana, orientato ad accogliere i bisogni dei pazienti con la più ampia gamma di prestazioni sanitarie e percorsi di cura personalizzati e con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute incentrata sulla prevenzione, il benessere della persona e il rispetto dell’ambiente. Fanfani propone quotidianamente nelle sue strutture: un moderno centro di Diagnostica per Immagini per l’esecuzione di Radiologia Digitale e Odontoiatrica, Mammografia con Tomosintesi, Ecografie, Risonanza Magnetica ad alto campo, TC, MOC tradizionale e ad ultrasuoni, Endoscopia Digestiva, oltre che Medicina Specialistica per tutte le prestazioni sanitarie di Medicina e Chirurgia ambulatoriale; Fanfani opera con le più importanti imprese per la Medicina del Lavoro e i Servizi alle Imprese e ha un centro integrato di eccellenza per la Medicina dello Sport e la Riabilitazione, con Test di Laboratorio innovativi e pensati per gli sportivi, terapie riabilitative e consulenze nutrizionali gestite da professionisti specializzati, visite di idoneità medico-sportive agonistiche e non agonistiche, check-up multidisciplinari e un percorso integrato per la valutazione del Trauma.“Fanfani è un racconto di innovazione e precursione, di impegno sociale, sostenibilità e autorevolezza scientifica, di relazione, contatto e radicamento. Fanfani è un racconto di territorio – ricorda Francesco Epifani, Direttore Generale dell'Istituto Fanfani - . Questa concordanza di valori e di prospettive ci permette di camminare accanto a Fiorentina in questa partnership nella quale proporremo tutti gli spazi delle nostre sedi operative, la tecnologia e la qualità scientifica della nostra offerta, oltre a supportare l'attività sanitaria della Società anche presso il nuovo Viola Park. Un impegno che ci onora”.La partnership tra ACF Fiorentina e Fanfani prevede inoltre prestazioni in promozione anche per i tifosi: dalla diagnostica per immagini a quella di laboratorio, check-up e visite specialistiche oltre alla Medicina dello Sport, proposte a tariffe agevolate. Basterà mostrare la InViola Card (Premium e Gold) e richiedere l’attivazione della promozione “Viola Fun”.“Fanfani è per Fiorentina garanzia di qualità e professionalità – conferma Enrico Peruzzo, Revenue Director di Acf Fiorentina. Siamo davvero felici di unire le nostre storie, di sostenerci nella comune scelta di sviluppo e creare valore dalla condivisione e dallo scambio del nostro know how. A Fanfani chiediamo un impegno importante: supportare il Progetto di Salute dei nostri campioni e delle nostre campionesse di tutte le età e in tutte le necessità che avremo nelle prossime stagioni”.