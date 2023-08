Acquaroli: "Roberto Mancini resta il testimonial delle Marche"

"Roberto Mancini resta il testimonial delle Marche e non solo perché ha un contratto con noi fino al 2025, ma soprattutto perché rimane lo sportivo marchigiano più famoso nel mondo, insieme a Valentino Rossi".A dirlo, al Corriere Adriatico, è il Governatore delle Marche, Francesco Acquaroli."Ha allenato il Manchester City, è stato accostato al Psg, vuol dire il suo nome è un valore aggiunto all'estero. E siccome il progetto di promozione turistica che stiamo facendo crescere è di portare i turisti dall'estero alle Marche, Mancini è il testimonial perfetto", continua, precisando di "non conoscere i motivi" per cui Mancini si è dimesso dal ruolo di ct della Nazionale di calcio, "una decisione che immagino sofferta, della quale sono personalmente dispiaciuto ma che rispetto. Non so dove andrà ad allenare, tuttavia - evidenzia Acquaroli - se la sua scelta fosse di andare in Inghilterra, in Francia o in Arabia Saudita, la funzione di Mancini testimonial delle Marche verrebbe addirittura esaltata".