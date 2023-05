Agricoltura, Righini (Lazio): "Istituiremo Direzione specifica su bioeconomia"

"Nel Lazio, all'interno della direzione agricoltura, istituiremo anche una direzione specifica sulla bioeconomia". Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio e alle Politiche agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini, intervenuto questa mattina all'incontro organizzato da Confagricoltura in occasione del Bioeconomy day."La bioeconomia - ha aggiunto l'assessore alle Politiche Agricole - rappresenta un settore di estrema importanza che va necessariamente rafforzato e indirizzato verso le richieste delle imprese che chiedono un nuovo modello agricolo dove le criticità debbono trasformarsi in risorsa. E questo può avvenire attraverso un'economia circolare che deve rispondere alle sfide ambientali, come la scarsità delle risorse, il cambiamento climatico, la desertificazione e la degradazione dei suoli, consentendo allo stesso tempo sviluppo economico e creazione di posti di lavoro.Il nostro obiettivo è proprio quello di accelerare questo processo anche attraverso un rapporto proficuo e costante con il Governo e con le altre Regioni".