Albano Laziale (Rm): al via l'iniziativa "La nostra festa, il vostro spazio"

Dopo l'importante risultato raggiunto con l'elezione al Consiglio Regionale di Alessandra Zeppieri, L'Altra Albano ha il piacere di presentarsi ai cittadini e alle cittadine in una veste rinnovata e sempre più accogliente.Si invita la cittadinanza il 15,16 e 17 settembre 2023 presso la sede del Collettivo L'Altra Albano (via della stazione, n.36 - Cecchina) per l'iniziativa "La nostra festa, il vostro spazio!".La volontà è quella di rafforzare i valori comuni e di tracciare insieme un percorso di partecipazione sul territorio. In programma dibattiti, spazi di ascolto e progetti da condividere:Venerdì 15 Settembre 2023 - ore 19Diritti & lavoro - La trasformazione tra desiderio e cambiamento. Se ne parlerà con Alessandra Zeppieri - Consigliera Regionale del Polo Progressista e Adriano Zuccalá - Consigliere Regionale M5S. Modera Laura Muzi - Operatrice Patronato.Sabato 16 Settembre 2023 - ore 18.30 Palestina oggi - Questione palestinese una pace mai trovata. Se ne parlerà con Yousef Salman - Presidente Comunità Palestinese di Roma e del Lazio. introduce Federica Pezzi - Portavoce L'Altra Albano.Domenica 17 Settembre 2023 - ore 18.30 Dalle idee ai fatti - Opportunità per il territorio: un ostello e una scuola per Albano Laziale. Se ne parlerà con Massimiliano Borelli - Sindaco di Albano Laziale, Maria Cristina Caella - Assessora alla Pubblica Istruzione Maria Cristina Casella e Salvatore Tedone - Consigliere Comunale L'Altra Albano.Non mancheranno momenti di ristorazione e convivialità come nelle migliori tradizioni.