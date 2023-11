Alluvione: 5 morti in Toscana, altre 2 persone disperse

E' di 5 vittime il bilancio dell'alluvione in Toscana. A renderlo noto è il Presidente della Regione, Eugenio Giani. Si tratta di due anziani di Montemurlo (Po), una donna ospitata in una casa di riposo a Rosignano (Li) e una coppia residente a Lamporecchio (Pt).Altre due persone, invece, sarebbero disperse: a Campi Bisenzio (Fi) si cerca un 69enne, mentre a Prato sono in corso le ricerche di un uomo di 84 anni.