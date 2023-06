Alluvione: Food Aid Romagna, da concerto a Salone Cibo New York

Non solo il concerto “Italia Loves Romagna'”, anche a New York il sostegno alla ripresa sarà al centro del Summer Fancy Food 2023, il più importante evento fieristico mondiale che apre domenica 25 giugno alle ore 10 con menu tipici tutti romagnoli per sostenere la rinascita delle zone alluvionate e promuovere in vista dell’estate il turismo enogastronomico e le esportazioni Made in Romagna.L’appuntamento è allo stand Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia al Javits Center level 3 Padiglione Italia, stand n.2718 dove saranno serviti dagli strozzapreti allo squacquerone, dal ciambellone alla piadina fino al Sangiovese di Romagna e molto altro.Una occasione unica per conoscere ed apprezzare i primati dell’Emilia Romagna con i prodotti tipici della Regione salvati dall’alluvione e le ricette tipiche di un territorio in grado di offrire ai turisti una grande ospitalità.Visitare la Romagna e acquistare i prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone alluvionate, infatti, è il miglior modo per aiutare concretamente la popolazione facendo ripartire l’economia e l’occupazione dei territori colpiti a sostegno dei quale sarà presentata anche la raccolta fondi della National Italian American Foundation (Niaf) in collaborazione con la Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia.Focus anche sugli orrori della cucina italiana a stelle e strisce con esposizione, ricette e prodotti taroccati ed i risultati dell’indagine Coldiretti/Notosondaggi sulla tutela dei prodotti agroalimentari Made in Italy all’estero dopo l’annuncio della candidatura della pratica della cucina italiana per l’iscrizione nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’Unesco e l’approvazione da parte del Governo del Disegno di Legge su “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy che prevede l’istituzione di un ente per la certificazione di qualità a favore della ristorazione italiana all'estero.E’ prevista la presenza del Ministro dell’agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, del Presidente dell’Ice Matteo Zoppas, dell’Ambasciatrice d’Italia in Usa Mariangela Zappia insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Enzo Gesmundo, il Direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli e l’Amministratore Delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia.