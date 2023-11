Alluvione Toscana: a Prato scuole chiuse anche domani

Resteranno chiuse anche domani le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Prato, anche se dai primi sopralluoghi effettuati già ieri sera dalla Protezione civile e dai tecnici del Comune non sono state evidenziate particolari criticità, soprattutto in relazione alla grave situazione che sta vivendo tutta la città e la provincia: ci sono infiltrazioni da molti controsoffitti, ma il problema maggiore è rappresentato dall'allagamento delle strade e di molte zone che non permette di raggiungere gli edifici scolastici per verificare la situazione, soprattutto nella zona nord, come le primarie di Figline e di Pacciana.Già da ieri sera il Servizio Edilizia scolastica del Comune è in contatto con i dirigenti scolastici per fare il punto sulla situazione ed effettuare i sopralluoghi nelle strutture solo dove necessario.Quando le vie saranno libere dall'acqua sarà stilato un elenco di priorità di interventi da parte delle squadre incaricate della manutenzione ordinaria.Al momento non è possibile stabilire quali scuole potranno riaprire lunedì: "Siamo in costante contatto da ieri con i presidi e con loro abbiamo condiviso la situazione nelle scuole, la collaborazione è massima, l'Amministrazione comunale tutta e i nostri tecnici sono tutti mobilitati - dice l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi e chiediamo anche alle famiglie di collaborare con comportamenti di prudenza e solidarietà in un situazione così straordinaria per Prato, mai successa".