Amatrice, Rocca in visita nelle zone del sisma: "Per me, questo luogo del cuore sarà una priorità assoluta"

"Oggi siamo ad Amatrice. Come candidato Presidente della Regione non potevo non venire in questo luogo del cuore per tutti i cittadini del Lazio e d'Italia. Le opere ricostruite sono pochissime e tutt'intorno ancora tante, troppe macerie.La ricostruzione sarà una mia assoluta priorità. Bisogna fare in fretta e recuperare a tutto quello che ancora non è stato fatto. Dobbiamo colmare questa situazione di abbandono di un luogo così importante e significativo.Il tessuto sociale di Amatrice deve essere ricucito e questa zona deve tornare a vivere. Ed è quello che faremo non appena arriveremo a governare la Regione Lazio, coinvolgendo tecnici dedicati che daranno supporto al territorio. Bisogna fare in fretta".Così Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Lazio.