Aria polare dall'Europa dell'est, domani neve al centro-sud

Allarme neve al centro sud, anche a basse quote. Un flusso di aria polare, proveniente dall'Europa dell'Est, sta per attraversare l'Italia. Nelle prossime ore, complice un repentino abbassamento delle temperature, sono previste precipitazioni nevose in particolar modo sulle regioni tirreniche meridionali.Secondo la Protezione Civile, che ha diramato l'allerta gialla, sono in arrivo nevicate fino a quote collinari su Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio. A partire dalla mattinata del 15 gennaio nevicherà, a quota 800 metri, anche su Calabria, Basilicata e Sicilia.