Asl Roma 1: al via l'iniziativa "Il ruolo sociale del farmaco equivalente"

I farmaci equivalenti rappresentano un’opportunità per la sostenibilità del SSN in quanto garantiscono la disponibilità di terapie consolidate per patologie croniche e nel contempo consentono di liberare risorse da investire per l’innovazione farmacologica.Si tratta di farmaci che hanno gli stessi requisiti, garantiti dall’AIFA, di efficacia, qualità e sicurezza del medicinale di riferimento (branded) e un profilo rischio/beneficio molto più definito rispetto a qualsiasi nuovo medicinale trattandosi di principi attivi utilizzati da almeno 20 anni.In questo contesto la ASL Roma 1 ha avviato un'iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per una corretta informazione e maggior sensibilizzazione all'utilizzo dei farmaci equivalenti al fine di favorire la riduzione della spesa a carico dei cittadini con un possibile miglioramento dell’aderenza alla terapia e la conseguente ricaduta positiva in termini di salute.Interverranno:Roberta Volpini, Direttore Generale f.f. ASL Roma 1Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore SanitàDaniela Ricciardulli, Responsabile UOSD Farmaceutica Convenzionata ASL Roma 1Annamaria Parente, Presidente Commissione Sanità Diciottesima LegislaturaFrancesco Buono, Segreteria Organizzativa FIMMG RomaAlberto Chiriatti, Vice Segretario Regionale Vicario FIMMG LazioAlberto Giovanzana, Associate Director Government & Regional Affairs Teva ItaliaGiuseppe Lanna, Presidente Provinciale SNAMI RomaEugenio Leopardi, Presidente Regionale FederfarmaLazio Massimo Sabatini, MMG FIMMG Nazionale