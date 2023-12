Asl Roma 1: ecco i risultati del modello del City Competent applicati al Distretto 1

Si è tenuto ieri presso il Salone del Commendatore nel complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia l’evento di restituzione dei primi risultati del modello City Competent applicati alla ASL Roma 1.Il progetto City Competent, coltivando le competenze dei cittadini, contribuisce a creare catalizzatori di cambiamento, che - insieme al Distretto Sanitario ed alla Consulta delle Associazioni - lavorano agli obiettivi di presa in carico degli anziani soli e fragili.Trenta Cittadini della comunità candidati al ruolo di cittadini competenti sono stati formati a partire dal 30 ottobre in queste soft skill: intelligenza emotiva, orientamento al risultato, negoziazione, comunicazione empatica, da Ipacs, Institutional & Public Coaching Services, attraverso strumenti quali coaching ed arte partecipativa. Il racconto della strada è stato il tema del progetto di arte partecipativa “Oltre la Mappa” tenuto da Mimmo Martorelli che ha ricreato la relazione tra i cittadini e le strade del Distretto 1 della ASL romana.Il cittadino, in un percorso itinerante nei rioni del centro, rappresenta la percezione visiva e narrata delle strade, raccontando la storia che lo lega alle singole vie.“È fondamentale per le Istituzioni creare una nuova forte relazione con la cittadinanza - sostiene Giuseppe Quintavalle, Commissario Straordinario della ASL Roma 1 - stiamo cercando connessioni con il territorio, in ottica interdisciplinare, per valutare, in particolare, i bisogni di ogni cittadino anziano, fragile e solo".Presenti tra gli altri, a questo momento di condivisione, l’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, Emiliano Monteverde, per l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma, Lorenza Bonaccorsi, Presidente del primo Municipio e Claudia Santoloce, Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Municipio I di Roma Capitale.