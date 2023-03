Astorre, Lollobrigida: "Profondo dolore e tristezza, un amico e avversario leale"

"Profondo dolore ed enorme tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio".Così il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida."Pur se da posizioni politiche diverse, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l'obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio", continua."Dedizione e passione - prosegue - hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo"."Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze", conclude Lollobrigida.