Atletica, Olimpiadi, Tamberi: "Conquistare un oro a Parigi sarebbe come entrare in un altro Olimpo"

"Nessun saltatore al mondo ha mai vinto due Olimpiadi consecutive, sarebbe un unicum che renderebbe Parigi un sogno diverso da Tokyo. E poi nulla sarà mai più come il Giappone: quell’oro aveva dietro cinque anni d’incubo, cinque interminabili stagioni aspettando di riprendermi quello che il destino mi aveva tolto con l’infortunio alla caviglia. Ma Parigi non sarebbe un banale secondo giro: sarebbe entrare in un Olimpo diverso".Parola di Gimbo Tamberi, intervistato dal Corriere della Sera in merito alle Olimpiadi di Parigi."Io portabandiera? Continuate a dirmelo, mi fermano anche le persone per strada però chi deve decidere, il presidente del Coni Malagò, non mi ha messo nessuna pulce nell’orecchio. Né intendo fare campagna elettorale, non sarebbe bello. Se sarò scelto come alfiere, sarà perché lo merito. La maglia azzurra mi dà la forza di Ercole", ammette.Per quanto riguarda suo padre, dice: "Come allenatore e atleta, ma anche come padre e figlio, abbiamo sempre avuto un rapporto molto difficile. Da quando non è più il mio coach, non ci siamo mai più parlati. Se la relazione si è guastata così tanto, ci sono dei motivi. E non è facile risolverli in fretta. Sono decadi che non andiamo d’accordo. Vedo mia moglie Chiara e suo padre, li invidio molto. Sarebbe bello riallacciare? In assoluto sì. Molto complesso, però".E sulla scelta di Marcell Jacobs di andare ad allenarsi in Florida: "Fossi stato in lui avrei cambiato senza stravolgere tutto: continente, cibo, aria, sonno, metodologia di allenamento, scuola dei bambini. Gli Usa, così a ridosso dei Giochi, sono tanta roba. Però non voglio giudicare, non sto dicendo che ha sbagliato, anzi. Se l’è sentita? Allora ha fatto bene. Il mio approccio è stato più soft. Marcell avrà le sue ragioni: gli auguro grandi risultati".