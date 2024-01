Atletica: prosegue il conto alla rovescia per gli Europei, a 50 anni dall'impresa di Mennea

Il Foro Italico di Roma farà da sfondo, dal 7 al 12 giugno, alla nuova edizione degli Europei di Atletica, in cui gli appassionati potranno ammirare i migliori atleti d'Europa.Si tratta di un'edizione particolare, perché si tiene a 50 anni dall'impresa compiuta da Pietro Mennea, che il 26 settembre del 1974, durante l'ultima edizioni degli Europei organizzata dall'Italia, svoltasi sempre a Roma, consolidò il proprio talento, mettendo in cassetta due argenti nella 100 metri piana e nella 4x100 e un oro nei 200 metri, con l'appoggio del pubblico.Mennea, all'epoca 23enne, vinse l'oro in 20''60, superando Manfred Ommer (Germania Ovest) e Hans-Jurgen Bombach (Germania Est). Tre giorni prima, Mennea vinse l'argento nei 100 metri maschili, piazzandosi dietro Valeriy Borzov (Unione Sovietica), mentre l'8 settembre fu fondamentale nella vittoria dell'argento nella staffetta 4x100 a squadre, in cui l'Italia si piazzò dietro la Francia.Ancora oggi, il record europeo di Mennea nei 200 metri (19''72) non è stato superato. L'atleta barlettano, morto il 21 marzo del 2013, è considerato come uno dei migliori velocisti al mondo. Per onorare la sua memoria, a lui è stato intitolato lo Stadio dei Marmi, che ai prossimi Europei sarà il campo principale per l'allenamento e il riscaldamento per gli atleti, prima delle gare allo Stadio Olimpico.