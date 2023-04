Augello: Ancorotti-Sisler-Spinelli (FdI), cordoglio per perdita collega di spessore

“Ci uniamo al cordoglio della comunità di Fratelli d’Italia e del Senato tutto, espresso anche dal presidente dell’Assemblea Ignazio La Russa, per la perdita del collega Andrea Augello, senatore del nostro partito e parlamentare di lungo corso.Andrea era uno degli intellettuali che aveva abbracciato il nuovo corso di Fratelli d’Italia e noi tutti abbiamo avuto modo di conoscere, anche se per breve tempo, le sue grandi qualità politiche e umane.A sua moglie, Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio, vanno le nostre più sentite condoglianze così come alla sua famiglia e ai suoi cari. Il Senato della Repubblica e Fratelli d’Italia perdono oggi una figura di rilievo, di dialogo e di grande umanità”.È quanto scrivono in una nota congiunta i senatori di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, Sandro Sisler e Domenica Spinelli.