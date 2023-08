Baldassarre, bentornata Agis Lazio, fondamentale per il cinema

"Bentornata Agis Lazio. E' molto importante che sia stata ricostituita l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo del Lazio.Si tratta di uno strumento fondamentale per il settore cinema e spettacolo di questa Regione, e dunque per tutta la cultura.La rinnovata presenza di questa realtà sarà strategica per lavorare a supporto del comparto e promuovere il Made in Lazio attraverso le arti visive. Auguri, dunque, al presidente Francesco Carducci Artenisio e a tutti quelli che lavoreranno a questi sfidanti obiettivi".Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, e Servizio civile della Regione Lazio.