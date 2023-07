Bari: accusa malore in luna di miele, medici Policlinico salvano donna australiana

Una donna australiana, in Puglia per la luna di miele, è stata salvata dai medici del Policlinico di Bari, dopo che aveva accusato un malore improvviso mentre si trovava a Polignano a Mare.Provvidenziali sono stati la corsa in ospedale, il ricovero presso la Stroke Unit e un intervento chirurgico, con cui i medici sono riusciti ad impedire che la donna avesse un ictus mortale per una malattia di cui non aveva ricevuto la diagnosi.Il viaggio è stato interrotto per sette giorni, perché la donna è stata tenuta sotto osservazione nel reparto di neurologia, per motivi di sicurezza. Il sostegno psicologico, però, non le è mancato: il 19 luglio, infatti, le infermiere le hanno organizzato una festa per il 31esimo compleanno.Ieri, al termine di tutti gli esami del caso, la donna è stata ufficialmente dimessa, potendo così riprendere la sua luna di miele.