Bari, Ministro Sangiuliano visita Castello Svevo

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recato in visita al Castello Svevo di Bari insieme al Direttore generale Musei, Massimo Osanna, e al Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca, dopo aver inaugurato la mostra sul Futurismo nella mattinata di oggi, a Matera.Con il decreto approvato nei giorni scorsi in via definitiva in Consiglio dei Ministri, che ha portato da 44 a 60 il numero dei musei autonomi, la Puglia raddoppia: nell’elenco, oltre al MarTA di Taranto, c’è il Castello Svevo di Bari.“La bellezza di questo sito riempie gli occhi e fa vivere a chiunque lo visiti un’esperienza unica. In seguito alla riorganizzazione dei musei, il Castello acquisisce un livello di autonomia gestionale e finanziaria che, ne sono certo, permetterà di migliorare ancora di più la qualità della sua offerta culturale. Un motivo in più di orgoglio per un vero e proprio gioiello nel cuore della città di Bari”, ha dichiarato il Ministro Sangiuliano.“Con l’autonomia, il Castello Svevo di Bari varerà un progetto di riallestimento ambizioso che unisce l’impegno di ricerca alla elaborazione di percorsi con forte valenza didattica e alla costruzione di esperienze immersive, basate sulle nuove tecnologie. I risultati finora raggiunti soddisfano pienamente gli standard del Sistema nazionale dei musei”, ha affermato il Dg Osanna.