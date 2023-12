Bari: Uci Cinemas ospita il tour di Pio e Amedeo per l’anteprima esclusiva di "Come Può Uno Scoglio"

Sarà una serata all'insegna del divertimento e della comicità quella del 27 dicembre a UCI Showville Bari.A partire dalle ore 20:00 Pio e Amedeo saranno ospiti del multiplex per la speciale anteprima esclusiva di Come Può Uno Scoglio, il film che li vede protagonisti diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Vision Distribution.In questo evento imperdibile, tra battute, gag e scherzi con il pubblico presente in sala, il celeberrimo duo racconterà agli spettatori curiosità e retroscena del film.Inoltre, Pio e Amedeo saluteranno anche il pubblico presente in sala per lo spettacolo delle ore 21:00.Per accontentare tutti i fan di Pio e Amedeo, UCI Cinemas proporrà l’evento delle ore 20:00 in diretta streaming in 33 multisala del Circuito: UCI Curno (BG), UCI Verona (VR), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Lissone (MB), UCI Casoria (NA), UCI Sinalunga (SI), UCI Piotello (MI), UCI Bicocca (MI), UCI Arezzo (AR), UCI Piacenza (PC), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Ferrara (FE), UCI Montano Lucino (CO), UCI Molfetta (BA), UCI Alessandria (AL), UCI Milanofiori (MI), UCI Firenze (FI), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Palermo (PA), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Moncalieri (TO), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Villesse (GO), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Bolzano (BZ), UCI Showville Bari (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Orio (BG), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Luxe Maximo.Ma non è tutto: Pio e Amedeo, nei giorni successivi, saranno protagonisti di altre due tappe nelle multisala UCI Cinemas. La prima sarà a sabato 30 dicembre alle ore 21:00 presso UCI Porta di Roma, la seconda si terrà martedì 2 gennaio alle ore 19:30 a UCI Bicocca.In entrambi i casi il duo comico saluterà il pubblico presente in sala prima della proiezione di Come Può Uno Scoglio.La storia inizia con Pio, un ragazzo dal carattere debole e impacciato, al quale il defunto papà Salvatore, ricco costruttore, ha imposto le sue scelte. Eppure, la sua è una vita agiata da fare invidia.Avvocato e ora anche presidente dell’azienda del papà, sposato con Borromea, padre di due bambini, Ginevra e Manfredi, vive nel castello dei marchesi Pasin, i suoi suoceri, proprietari della storica cantina vinicola di famiglia dove producono prosecco.E non è finita. Adesso un gruppo di imprenditori locali lo ha candidato a sindaco del paese perché essendo un debole lo possono manovrare facilmente.Il parroco del paese don Boschin, guida spirituale del defunto padre di Pio, gli chiede il favore di assumere come autista Amedeo, un ragazzo dal passato turbolento che l’ha visto spesso finire in carcere e che sta cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro.Quella di Amedeo è una vera e propria irruzione nella vita di Pio; con i suoi modi espliciti e la sua esuberanza inizia a sovvertire la consolidata armonia famigliare.La situazione diventa presto ingestibile; Borromea e i suoceri marchesi chiedono la testa di Amedeo, ma Pio non ha la forza di mandarlo via, una scelta che risulterà vincente.Sì, perché, contagiato dal coraggio di Amedeo, Pio metterà in discussione tutto e andrà a riprendersi la vita che voleva e farà pace con i suoi desideri.Una rivolta totale che lo porterà con Amedeo a intraprendere un viaggio carico di sorprese, fino alla scoperta che quell’autista non è giunto lì per caso, che quelle loro vite così diverse sono unite da qualcosa di forte e incredibile perché nessuno è niente per nessuno.