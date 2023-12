Basilicata, cavalcaferrovia Rfi, Sileo: impegno per migliorare rete ferroviaria

“Una buona notizia per il trasporto ferroviario e per la sicurezza stradale nell’area del Vulture”. Così l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Dina Sileo, commenta l’annuncio della convocazione, da parte di RFI, della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto per la realizzazione del cavalcaferrovia, con relative viabilità di accesso, funzionale all’eliminazione di un passaggio a livello sulla linea Potenza-Foggia, nei Comuni di Barile e Rionero in Vulture, con un investimento complessivo di circa 34 milioni di euro.“L’eliminazione dei passaggi a livello sulla rete ferroviaria e la contestuale sistemazione delle strade che attraversano la ferrovia – afferma l’assessore –, sono interventi fondamentali per ottimizzare la rete del trasporto pubblico ferroviario, migliorando al tempo stesso la sicurezza e la percorribilità delle arterie stradali. Il governo regionale guarda con attenzione alla realizzazione di questi interventi ed è impegnato a mettere in atto ogni azione utile per assicurare servizi di trasporto e infrastrutture migliori nella nostra regione”.