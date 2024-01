Basilicata, chiusura sede Gazzetta del Mezzogiorno, Merra: "Solidarietà ai lavoratori"

"La chiusura della sede lucana della Gazzetta del Mezzogiorno mi rammarica, sia per la perdita di posti di lavoro che per il pluralismo dell’informazione nella nostra regione che ora sarà più povero di notizie e opinioni.La mia piena solidarietà a tutti i lavoratori del quotidiano, giornalisti e collaboratori, che negli anni hanno garantito con i loro servizi e interventi, la copertura degli avvenimenti in tutta la Basilicata, con spirito di sacrificio e grande dedizione. Un presidio di democrazia e di libertà è purtroppo venuto meno a danno della nostra collettività.Tuttavia, nutriamo la speranza che tali difficili decisioni editoriali non siano irreversibili e che si possa ancora, con coraggio e sensibilità, trovare soluzioni che salvaguardino professionalità e pubblica opinione".Così il consigliere del Gruppo Misto, Donatella Merra.